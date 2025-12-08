Борьба «с тенью», НДС и инфляция: о чем говорил Путин на совещании по нацпроектам

Как пояснил глава государства, речь о том, чтобы устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. «Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда было раньше, таких массовых набегов. Это точно совершенно — не нужно. Но порядок надо навести обязательно: и на оптовых, и на розничных рынках», — подчеркнул он.