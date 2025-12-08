Борьба «с тенью», НДС и инфляция: о чем говорил Путин на совещании по нацпроектам

Нацпроекты
Путин отметил, что большая часть заложенных ориентиров по национальным целям развития была выполнена за последний год.
«Большая часть ориентиров на текущий год достигнута. В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья, растет агропромышленное производство, увеличивается доля креативных индустрий, достигнут прогресс в развитии отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе, в сфере мирного атома», — пояснил он.
Как добавил президент, хорошим темпом развивается индустрия обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла.
Путин подчеркнул, что результатом нацпроектов должны стать собственные технологии.
«Результатом нацпроектов и проектов технологического лидерства должно стать не простое импортозамещение — мы много раз об этом говорили с коллегами, — а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Именно к этому надо стремиться», — сказал он.
Экономический рост
Глава государства также сообщил, что инфляция по итогам итогам 2025 года будет «около или даже ниже 6%».
«Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около процента. Но и инфляция будет около или даже ниже 6%», — подчеркнул российский лидер, добавив, что «в целом цель достигается».
Он добавил, что экономическую динамику необходимо наращивать при сохранении низкой безработицы и умеренной инфляции.
«Сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию», — указал глава государства.
Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике РФ на срок до 2030 года.
«Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно», — сказал Путин.
По его словам, уже в конце 2026 года нужно создать «платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых». Это, как подчеркнул президент, одна из системных задач перед правительством и региональными командами на 2026 год.
Выход из тени
Путин также поставил правительству и регионам задачу обелить национальную экономику.
Системная задача, которую я хочу обозначить пред правительством и регионами на будущий год, — это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. Соответствующий план правительством уже подготовлен.
Как пояснил глава государства, речь о том, чтобы устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. «Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда было раньше, таких массовых набегов. Это точно совершенно — не нужно. Но порядок надо навести обязательно: и на оптовых, и на розничных рынках», — подчеркнул он.
Помимо этого, он потребовал следить за тем, чтобы повышение НДС не привело к уходу бизнеса в тень.
«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», — подчеркнул Путин.
Как добавил глава государства, в рамках борьбы с теневой экономикой должен усиливаться контроль за обращением наличных денег.
«[Важно] кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — заявил российский лидер.
Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка, подчеркнул президент.
ИИ
Кроме того, указал глава государства, внедрение искусственного интеллекта и ряда других механизмов и решений станет определяющим для развития экономики в современных условиях.
«Рост эффективности напрямую зависит от внедрения передовых технологий, средств автоматизации, промышленных роботов, от использования цифровых решений, в том числе электронных платформ и механизмов искусственного интеллекта, — отметил он. — В современных условиях именно эти инструменты вносят определяющий вклад в развитие экономики предложения и освоения нового технологического уклада».
Путин напомнил, что в 2025 году были заложены «основы новой технологической политики, приняты серьезные решения в сфере нормативного регулирования, например, в области беспилотной авиации, запущены национальные проекты по обеспечению технологического лидерства». «В следующем году к ним добавится еще один — в сфере биоэкономики», — добавил он.
Импортозамещение
Путин также сообщил, что российская внешняя торговля должна структурно измениться.
Нужно нацеливать внешнеэкономические связи на увеличение экспортных поставок сложной продукции. Что касается импорта, то здесь важно смещать акценты в сторону высокотехнологичной продукции, которая пока не имеет российских аналогов, либо так называемые простые товары, которые требуют больших затрат именно низкоквалифицированного труда. Нам ведь, напротив, нужно расширять, стимулировать у себя в России более квалифицированную занятость.
Путин указал, что «изменение структуры внешней торговли — это системная задача» на весь 2026 год.
Некоторые меры уже приняты. «За последнее время сделано многое, чтобы расшить узкие места в логистике, страховании, платежной инфраструктуре для экспортеров и импортеров. Мы развиваем здесь собственные решения, в том числе с коллегами по БРИКС. Активно используем национальные валюты во взаимных расчетах. Все это уже позволило в разы снизить издержки бизнеса при проведении трансграничных платежей», — указал глава государства. Теперь же «структура внешней торговли России должна стать более технологичной».
Бизнес
Кроме того, Путин анонсировал традиционную встречу с представителями бизнес-сообщества ближе к концу года. Он также напомнил, что «в этом году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей».
Российский лидер указал, что с первого января 2026 года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Президент также попросил российские компании активнее использовать эти возможности, при этом руководствоваться принципами социальной ответственности.
«Отдельно поговорим об этом еще на нашей традиционной встрече с бизнесом в конце года», — отметил Путин.
Президент также выразил мнение, что власти должны всячески содействовать бизнесу в повышении эффективности и производительности труда.
«Всегда много вопросов, которые требуют нашего особого внимания, но два из них как раз-таки ключевые на данный момент. Это меры по повышению производительности труда в реальном секторе и в социальном секторе. И ясно, что бизнес занимается, работает, ну вроде и хорошо. Но надо и условия создавать», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию.
По мнению российского лидера, «бизнес трудится и стремится к повышению эффективности, но на административном уровне нужно помогать ему», а в социальной сфере — тем более. «Здесь вообще от нас очень многое зависит. Методики часто составлены так, что целые отрасли в социальной сфере исключаются вообще из-за этих показателей», — подчеркнул президент.
Бумажная работа
Россия, продолжил президент, должна повышать производительность труда не за счет увеличения нагрузки на сотрудников, а за счет устранения лишней бумажной работы.
К 2030 году проекты по повышению производительности труда должны охватить не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых, несырьевых отраслях, а также все организации социальной сферы, где тоже нужно серьезно продвигаться в эффективности работы. Причем не за счет дополнительной нагрузки на сотрудников, а прежде всего сокращая время на бумаги, планы, ненужные никому отчеты, те вещи, которые не имеют прямого отношения к обучению школьников, студентов, к обследованию, лечению пациентов и так далее.
Путин отметил, что производительность труда — это важнейший фактор, который влияет на экономическую динамику. «Чем она выше, тем устойчивее наши компании и предприятия, тем крепче их рыночное положение и конкурентные позиции. А следовательно, шире возможности государства, доходная база бюджетов. И самое главное, выше доходы работников, их семей», — добавил он.
Налоги
Путин рассчитывает, что повышение НДС с 20% до 22% будет временным решением.
«Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временно, надеюсь, но повышение», — отметил он.
