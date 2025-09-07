Большинство регионов России ужесточили требования к продаже алкоголя

Большинство действующих сегодня ограничений сокращает время продажи в магазинах и торговых точках — отдельно стоящих и тех, что расположены в многоквартирных домах. Федеральный запрет действует на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00, но, например, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре запрещена розничная продажа алкоголя с 20:00 до 08:00 утра. В Новгородской области также нельзя с 20:00 до 08:00 продавать алкоголь в торговых точках многоквартирных домов. В Калининградской, наоборот, в заведениях общепита многоквартирных домах продавать можно (до 23:00), но в обычных магазинах запрет действует с 21:00 до 11:00. В Иркутской области запрещено продавать алкоголь в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах с 21:00 по 9:00 следующего дня.