Больше не значит супер. Ритейлеры стали чаще закрывать супермаркеты и гипермаркеты

Оптимизировать работу за счет открытия менее крупных магазинов начали в сети «Перекресток» (входит в Х5). В июне этого года запустили формат «Перекресток Select», площадь которого составляет около 400 кв. м — втрое меньше классических магазинов сети. При этом «Перекресток» показывает меньшие темпы роста, чем другие сети, развиваемые Х5. По предварительным итогам компании, в третьем квартале текущего года выручка «Перекрестка» составила 122,6 млрд руб., увеличившись всего на 7,5% год к году. В то же время выручка всей группы выросла на 18,5% год к году за аналогичный период. В пресс-службе Х5 на запрос «Ъ» не ответили.