Больше денег в немногие руки. Эксперты оценили перспективы рынка труда РФ в 2026 году

В 2026 году рынок труда останется «рынком соискателя» скорее в отдельных отраслях, основную же массу работников ждет незначительное увеличение зарплаты на фоне роста рабочей нагрузки. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Ward Howell, опросив HR-директоров 53 крупнейших российских компаний об их будущих HR-бюджетах. Почти половина участников опроса (47%) ответили, что бюджет вырастет, 32% — что останется прежним, 21% компаний готовится к сокращению: большая часть работодателей продолжает рассматривать HR как стратегическую зону инвестиций. В то же время в условиях роста налоговой нагрузки, как сообщили в пресс-службе Superjob, бизнес все чаще будет прибегать к неполной занятости и «тихому» найму (когда вакансии не закрываются, а работа перераспределяется между сотрудниками без адекватной доплаты). На этом фоне, напомним, Минэкономики в следующем году ожидает небольшого роста безработицы — до 2,6%.