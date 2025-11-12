Больной вопрос. Как реестр заболеваний может остановить квартирное мошенничество

Предложение о создании реестра заболеваний, при которых гражданам будет запрещено продавать недвижимость, появилось как ответ на общественный запрос после серии громких дел. Истории, когда продавцы спустя некоторое время пытаются оспорить продажу, ссылаясь на свою невменяемость или психиатрический диагноз, становятся все чаще. По данным судебных аналитиков, за год количество таких дел выросло на 17%. Только в Москве в 2024 году зарегистрировано более 1,2 тыс. исков, где основанием признания сделки недействительной указано «состояние здоровья» продавца. Законодатели уверены, что документ поможет нотариусам быстрее определять, способен ли человек адекватно распоряжаться имуществом.