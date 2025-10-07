Болей на здоровье: самозанятые смогут получать компенсации по больничным

За последние годы число самозанятых стремительно растет: по данным ФНС, в стране их уже более 14 миллионов. Это дизайнеры, программисты, репетиторы, фотографы, мастера маникюра, водители — словом, все те, кто занят в сфере услуг. Однако их социальное положение до сих пор оставалось шатким. Добровольное страхование на случай болезни может стать элементом стабилизации этого сегмента рынка труда. Возможность оформить больничный и получить компенсацию повышает финансовую устойчивость самозанятых и делает налог на профессиональный доход более привлекательным. Государство демонстрирует, что социальная защита этой категории становится приоритетом, а это, в свою очередь, может стимулировать выход «в белую» тех, кто до сих пор работает неофициально.