Болей на здоровье: самозанятые смогут получать компенсации по больничным

Речь идет о фрилансерах, микропредпринимателях и других специалистах, зарегистрированных как плательщики налога на профессиональный доход. До недавнего времени они находились фактически вне системы социального страхования. В отличие от работников компаний, за которых страховые взносы платит работодатель, самозанятые, работающие на себя, не имели права на больничный. Заболел — никаких выплат, никаких гарантий: теперь ситуация начинает меняться.
От слов к делу
За последние годы число самозанятых стремительно растет: по данным ФНС, в стране их уже более 14 миллионов. Это дизайнеры, программисты, репетиторы, фотографы, мастера маникюра, водители — словом, все те, кто занят в сфере услуг. Однако их социальное положение до сих пор оставалось шатким. Добровольное страхование на случай болезни может стать элементом стабилизации этого сегмента рынка труда. Возможность оформить больничный и получить компенсацию повышает финансовую устойчивость самозанятых и делает налог на профессиональный доход более привлекательным. Государство демонстрирует, что социальная защита этой категории становится приоритетом, а это, в свою очередь, может стимулировать выход «в белую» тех, кто до сих пор работает неофициально.
Эксперимент даст возможность заключения договора добровольного страхования с Социальным фондом России через приложение «Мой налог». Самозанятые смогут ежемесячно платить страховые взносы и получать компенсацию в случае болезни. Предусмотрены два тарифа. Первый предполагает ежемесячный взнос в размере 1344 рубля, что обеспечивает выплату до 35 тысяч рублей за 30-дневный больничный. Второй предусматривает взнос 1920 рублей в месяц с выплатой до 50 тысяч рублей за тот же период.
Для многих это долгожданный шаг. Официальный больничный позволит не только компенсировать потерю дохода, но и станет уважительной причиной при невыполнении обязательств перед заказчиками. Фактически самозанятые получают инструмент защиты своих прав, ранее доступный только штатным сотрудникам.
На мой взгляд, нововведение улучшит социальное положение самозанятых, обеспечит им финансовую стабильность в случае болезни. Такие независимые специалисты смогут сами защищать свои интересы, что снизит материальные риски и повысит уверенность в будущем. Потенциально это может сделать режим такого плательщика более привлекательным.
Подводные камни
Однако внедрение механизма добровольного страхования сопряжено с рядом практических трудностей. Первая — инфраструктурная. Самозанятые работают децентрализованно, и потребуется четкая система учета взносов и выплат. Второе — финансовая состоятельность. Для части фрилансеров, особенно в регионах, стабильные социальные выплаты по 1344 или 1920 рублей в месяц могут оказаться достаточной нагрузкой, особенно в периоды сезонного или нестабильного дохода. Третье — информационная проблема. Далеко не все самозанятые вообще знают о своих социальных правах, а уровень доверия к государственным инициативам нередко невысок. Без активной разъяснительной кампании и вовлечения профессиональных сообществ охват программы может оказаться ограниченным.
Кроме того, страховая система предусматривает обязательность регулярных платежей. Пропустил хотя бы один месяц — договор прекращается автоматически. Это может стать препятствием для тех, у кого доход неравномерен. Размер выплаты будет зависеть и от стажа участия в программе. При страховом стаже менее пяти лет выплачивается 60% от выбранной суммы. При стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при более чем восьмилетнем стаже — 100%. Таким образом, самозанятый с максимальным стажем сможет получить полную сумму в 50 тысяч рублей, а новичок — от 21 до 30 тысяч.
Пока сама законодательная база находится в стадии подготовки. Законопроект еще не внесен в Государственную Думу, и ряд деталей не до конца прояснен. Например, пока нет точной формулы расчета выплат при коротком стаже, а также неясно, какие дополнительные опции (например, отпуск по болезни) будут закреплены окончательно. Однако уже сам факт запуска такого эксперимента — важный сигнал.
Готовы ли самозанятые страховаться?
Если для части самозанятых наличие больничного — важный элемент профессиональной надежности, то другие могут посчитать взносы неоправданными расходами. Чтобы повысить вовлеченность, эксперты предлагают предоставить гибкие схемы оплаты, упрощенные условия заключения договоров и четкое информирование через платформы, на которых самозанятые работают.
«Более того, мы предлагаем законодательно закрепить обязательное информирование работодателя о таких возможностях страхования, и медицинского, и пенсионного, чтобы самозанятые были в обязательном порядке проинформированы о возможностях платформой или работодателем, на которого трудятся», — уточняет председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина.
Немаловажно и то, что страховые выплаты планируется перечислять в течение 10 рабочих дней после закрытия больничного. Это может стать весомым аргументом в пользу участия для тех, кто живет на текущие заработки и не может позволить себе дополнительного ожидания.
Государство фактически закрепляет налог на профессиональный доход как устойчивый элемент экономики и постепенно выстраивает вокруг него полноценную социальную инфраструктуру. Это значит, что самозанятые перестают быть «временной» категорией и начинают восприниматься как полноправные участники системы социального обеспечения.
Перспективы
Если эксперимент окажется успешным, через три года можно ожидать масштабирования механизма на всю страну. Для самозанятых это означает возможность более уверенно планировать свою деятельность, не опасаясь, что болезнь выбьет из колеи и оставит без дохода. Для государства — это путь к легализации еще большего числа микропредпринимателей и укреплению налоговой базы.
Разумеется, впереди много работы: наладить цифровую инфраструктуру, объяснить людям выгоды участия, обеспечить финансовую доступность. Но сама инициатива — своевременная и стратегически важная. Впервые за долгое время самозанятые получают инструмент, который реально может повысить их социальную защищенность.
«Чтобы повысить заинтересованность, важно предложить гибкость в оплате взносов, упрощенные условия оформления и провести разъяснительную работу. Также важно, чтобы программа предоставляла реальные выгоды, например, дополнительную компенсацию при болезни», — отмечает Ума Аюбова из сервиса WinWork.
Добровольное страхование для самозанятых — шаг к новой модели социальной политики, где независимые профессионалы не остаются один на один со своими рисками, а получают возможность самостоятельно формировать свою социальную защиту. Если система заработает эффективно, это станет важным кирпичиком в формировании зрелого рынка труда нового типа — гибкого, легального и социально устойчивого.
Сам факт, что эксперимент внедряется — хороший маркер: значит, режим налога на профессиональный доход как-то закрепляется в законодательстве и оформляется дополнительными законными актами. (…) Словом, любое усиление социальных гарантий мы приветствуем. И как профсоюз, и просто по-человечески, с точки зрения здравого смысла.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».