Более 700 объектов недвижимости экс-мэра Владивостока и его подельников обратили в доход РФ

Владимир Николаев в 1990-е считался лидером группировки «Винни-Пухи». Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура подала к бывшему мэру Владивостока новый иск. По версии ведомства, он использовал властные полномочия для незаконного обогащения себя и приближенных лиц. У экс-градоначальника, его родных, а также доверенных лиц просят изъять собственность на сумму 5,3 млрд руб., а также свыше 700 млн руб.