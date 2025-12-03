Bloomberg выяснил, кто выигрывает от переизбытка нефти на рынке

Согласно статье, этот год, по всей видимости, завершится с крупнейшим избытком нефти на рынке с 2020 года. Международное энергетическое агентство в ноябре спрогнозировало, что глобальное предложение превысит спрос на 2,4 млн баррелей в день, при этом разрыв может вырасти до рекордных 4 млн баррелей уже в следующем году.
Кто выигрывает от избытка нефти?
Страны-импортеры нефти
Низкие цены на нефть выгодны для покупателей, особенно для крупных нетто-импортеров. Среди них Китай, который активно заполняет свои стратегические запасы, и Индия, которая вынуждена искать альтернативы российским поставкам на фоне санкционного давления со стороны США.
Трамп
Дешевая нефть может привести к снижению цен на топливо. Трамп любит использовать цену на бензин как экономический индикатор, поэтому в прошлом году на выборах он пообещал добиться цены ниже $2 за галлон.
По данным Bloomberg, после начала его второго президентского срока средняя цена на бензин в США снизилась на примерно 12 центов, хотя так и не опустилась ниже $3 за галлон — уровня, который был зафиксирован в 2021 году.
Нефтепереработчики
Дешевая нефть может повысить маржу, которую нефтепереработчики получают от переработки нефти в такие продукты, как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо. Согласно Bloomberg, в середине ноября маржа переработчиков в США достигла самого высокого сезонного уровня с 2022 года.
Трейдеры
По данным Bloomberg, перекос в сторону пут-опционов для американского эталона нефти West Texas Intermediate — показатель того, насколько трейдеры готовы платить за медвежьи опционы по сравнению с бычьими опционами — достиг своего максимума за месяц. Это сигнализирует о том, что спекулянты готовятся к снижению цен.
Стратегический резерв нефти США
Низкие цены на нефть предоставляют США возможность пополнить свои стратегические запасы нефти, которые, по данным новостного агентства, были заполнены только на 60% к середине ноября. Стратегический нефтяной резерв остается на низком уровне после того, как администрация Байдена выпустила запасы на рынок, пытаясь сдержать рост цен на бензин, вызванный СВО.
Кто проигрывает в условиях глобального избытка нефти?
Нефтедобывающие страны
Для стран-экспортеров ископаемых видов топлива, экономика которых сильно зависит от нефтяной отрасли, низкие цены могут отразиться на доходах и создать давление на фискальные бюджеты.
По оценкам Bloomberg Economics в ноябре, для сбалансированного бюджета саудовскому правительству нужна цена на нефть в $98 за баррель, а с учетом внутренних расходов суверенного фонда, Public Investment Fund, — $115. Это значительно выше среднего уровня цен в этом году — $69 за баррель для Brent, мирового эталона, в начале декабря.
Россия
Когда в ноябре вступил в силу американский запрет на сделки с Роснефтью и Лукойлом, российская нефть сорта Urals была дешевле Brent более чем на $20 за баррель, согласно данным Argus Media. Хотя этот разрыв значительно уменьшился по сравнению с первыми годами войны в Украине, он все еще значительно шире исторической скидки в $2-$4.
Тем временем, как пишет Bloomberg, объем российской нефти на танкерах увеличился, что свидетельствует о том, что покупатели, по крайней мере в краткосрочной перспективе, менее склонны принимать эти грузы.
Сланцевая промышленность США
Сланцевая промышленность США была мировым локомотивом роста нефтедобычи в последние годы, но сейчас, как замечает Bloombeg, этот тренд замедляется. Многие производители нуждаются в цене на нефть около $65 за баррель, чтобы выйти на прибыль, и пытаются увеличить объем производства менее чем на 5% в год, поскольку цены на нефть находятся вблизи точки безубыточности.
Крупные нефтяные компании
Согласно Bloomberg, прибыли пяти крупнейших западных нефтяных гигантов — Exxon Mobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP — более чем в два раза снизились по сравнению с тремя годами ранее и, по прогнозам, продолжат сокращаться. Тем не менее, текущее падение цен на нефть не так велико, как в 2014 или 2020 году. Руководители крупных нефтяных компаний предвидели этот спад и ранее в этом году объявили о планах сократить выкуп акций и расходы.
Энергетический переход
Автомобильный транспорт остается крупнейшим источником спроса на нефть. Потребители привыкли к определенной волатильности цен на топливо, но длительное снижение может сделать их менее склонными к переходу на электрические автомобили, говорится в статье.