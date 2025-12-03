Bloomberg выяснил, кто выигрывает от переизбытка нефти на рынке

Согласно Bloomberg, прибыли пяти крупнейших западных нефтяных гигантов — Exxon Mobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP — более чем в два раза снизились по сравнению с тремя годами ранее и, по прогнозам, продолжат сокращаться. Тем не менее, текущее падение цен на нефть не так велико, как в 2014 или 2020 году. Руководители крупных нефтяных компаний предвидели этот спад и ранее в этом году объявили о планах сократить выкуп акций и расходы.