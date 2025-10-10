Bloomberg назвал редкоземельные металлы козырем Китая в торговой войне США

Редкоземельные элементы — это группа из 17 металлов, объединённых схожими химическими свойствами. Благодаря своим оптическим, магнитным и электрическим характеристикам они широко используются в самых разных областях промышленности.
Китай обеспечивает около 70% мирового объема добычи редкоземельных металлов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на Геологическую службу США, в 2024 году Китай произвел 270 тыс тонн — вдвое больше, чем пять лет назад. США заняли далёкое второе место с 45 тысяч тонн.
Доминирование Китая объясняется тем, что на его территории сосредоточено почти половина всех мировых запасов редкоземельных элементов, пригодных для экономически эффективной добычи. По данным Bloomberg, его резервы оцениваются в 44 млн тонн — более чем вдвое больше, чем у занимающей второе место Бразилии.
Согласно новостному агентству, Китай использовал своё влияние на рынке редкоземельных материалов как ответ на американские тарифы на китайские товары, а также на ограничения США в отношении полупроводников и технологий их производства.
В апреле Китай расширил список экспортного контроля, включив в него семь редкоземельных элементов и постоянные магниты. Теперь компаниям требуется специальное разрешение для вывоза этих материалов за рубеж. Это стало продолжением аналогичных мер последних лет, затронувших другие критически важные минералы — галлий, германий, графит и сурьму.
Как отмечает Bloomberg, ограничения коснулись и так называемых «тяжелых» редкоземельных элементов, которые почти полностью производятся в Китае и обладают более высокой стоимостью.
Эти меры усилили давление на американские компании. Так, Ford Motor Co. в мае была вынуждена временно закрыть завод в Чикаго из-за нехватки редкоземельных магнитов. Последствия почувствовали и в других регионах, включая Европейский союз, где предприятия сообщали о приостановке производства.
Возобновление поставок редкоземельных материалов стало главным приоритетом США на июньских торговых переговорах с Китаем, пишет Bloomberg. В итоге было заключено рамочное соглашение, а Пекин заявил, что будет «рассматривать и одобрять заявки на экспорт контролируемых товаров в соответствии с законом».
Однако уже в октябре Министерство торговли КНР объявило о введении новых ограничений, сославшись на соображения национальной безопасности. Теперь зарубежные компании обязаны получать разрешение на экспорт, если хотя бы 0,1% стоимости их продукции приходится на определённые редкоземельные материалы китайского происхождения. Также лицензия потребуется для вывоза товаров, созданных с использованием китайских технологий добычи, переработки, утилизации или производства магнитов.
Как подчеркивает Bloomberg, эти меры во многом напоминают политику США, направленную на ограничение доступа китайских компаний к передовым микрочипам и оборудованию для их производства. Власти КНР уточнили, что экспортные лицензии для военных целей выдаваться не будут, а заявки, связанные с производством полупроводников и искусственным интеллектом, будут рассматриваться индивидуально.