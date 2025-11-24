Bloomberg узнал о рекордно низкой цене на российскую нефть для Индии

Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов воздержались от размещения заказов на российскую нефть после введения американских санкций против Москвы, «что фактически положило конец торговле, которая процветала» даже несмотря на начало операции на Украине, сказано в статье. Однако в последние дни настроения на индийских НПЗ изменились из-за снижения цен на нефть марки Urals, и некоторые переработчики снова открыты для закупки российской нефти у поставщиков, не подпадающих под санкции, сообщили источники агентства.