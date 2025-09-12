Ричмонд
Bloomberg узнал о предложении США по механизму изъятия активов России

США намерены предложить странам G7 создать правовой механизм для конфискации замороженных активов России, передает Bloomberg.

Источник: AP 2024

Средства могут быть использованы для финансирования оборонных нужд Украины, отмечает агентство. Источники рассказали, что с европейской стороной обсуждалась идея постепенной конфискации. Большая часть российских средств заморожена именно в Европе, в бельгийском депозитарии Euroclear.

Пока Брюссель использует только прибыль от российских активов для помощи Украине, единой позиции по их изъятию в Европе нет.

Bloomberg также сообщает, что Вашингтон предлагает «Большой семерке» ввести пошлины в размере от 50 до 100% в отношении товаров из Китая и Индии, покупающих российские энергоносители. Ранее Reuters также сообщал, что США призывают ЕС и G7 к введению «значимых тарифов» на импорт из этих двух стран.

По данным Bloomberg, США также предлагают меры, направленные на сокращение поставок российских энергоносителей и на предотвращение получения Москвой технологий двойного назначения. Речь идет об ограничениях в отношении «теневого флота» и запрете на страхование морских перевозок, санкциях против российских региональных банков, связанных с ОПК страны компаний и т. д.

Президент США Дональд Трамп 12 сентября заявил, что может «очень жестко ударить по России санкциями». Он признался, что «заканчивается терпение» по отношению к президенту Владимиру Путину.

Россия ранее предупреждала, что действия с ее активами будет считать воровством и обратится в суды, если Запад предпримет те или иные шаги в отношении этих средств. Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает, подчеркивал Путин.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя планы США ужесточить санкции, отмечал, что все введенные до этого ограничения оказались бесполезны, они не вынудят Москву отказаться от своих целей на Украине.

