Bloomberg узнал о готовности Apple платить $1 млрд в год Google за ИИ-модель для Siri

Apple и Google, дочерняя компания Alphabet, завершают работу над соглашением, согласно которому Apple будет ежегодно платить около $1 млрд за доступ к технологиям искусственного интеллекта (ИИ), а ИИ-модель Google будет использоваться для обновления голосового помощника Siri. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников. Новая Siri появится следующей весной. Представители Apple и Google отказались от комментариев.
По словам собеседников Bloomberg, ИИ-модель Google будет отвечать за функции обобщения и планирования в Siri (компоненты, которые помогают голосовому помощнику синтезировать информацию и решать, как выполнять сложные задачи). Apple намерена использовать модель Google в качестве временного решения до тех пор, пока ее собственные модели не станут достаточно мощными. Компания работает над облачной моделью с 1 трлн параметров, которую она надеется подготовить для потребительских приложений в 2026 году.
По словам источников агентства, Apple собирается платить Google за сверхмощную модель с 1,2 трлн параметров. Производитель iPhone рассчитывает на помощь Google в обновлении базовой технологии Siri, что позволит в следующем году внедрить ряд новых функций. Модель Google с 1,2 трлн параметров значительно превосходит текущие модели Apple.
Apple ранее рассматривала возможность использования других сторонних ИИ-моделей, но после тестирования Gemini от Google, ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic в начале 2025 года сосредоточилась на модели Google. Акции обеих компаний ненадолго подскочили до максимумов сессии на фоне новостей: бумаги Apple выросли менее чем на 1%, до $271,7 за акцию на пике, Alphabet — на 3,2%, до $286,42. Акции продолжили рост после завершения торговой сессии.
ИИ-система Gemini представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с моделью, которая используется в облачной версии Apple Intelligence (150 млрд параметров). Некоторые функции Siri по-прежнему будут использовать собственные модели Apple. Модель будет работать на собственных серверах Apple Private Cloud Compute, что обеспечит изоляцию пользовательских данных от инфраструктуры Google. Apple уже выделила серверное оборудование для ИИ, которое будет использоваться для работы модели.
Apple будет относиться к Google как к поставщику технологий, работающему в тени, — это отличает новое соглашение от сделки с браузером Safari, в рамках которой Google стал поисковой системой по умолчанию, отмечает Bloomberg. Оно также не связано с более ранними переговорами о прямой интеграции Gemini в Siri в качестве чат-бота и не предполагает интеграцию поиска Google AI в операционные системы Apple.
Apple не единственная компания, использующая Gemini для реализации функций ИИ: Snap и несколько других крупных IT-компаний используют ИИ-платформу Vertex от Google. По словам собеседников агентства, руководство Apple намерено продолжать разработку новых технологий ИИ и в конечном счете заменить Gemini собственным решением. Руководители Apple считают, что их сервис может достичь того же уровня качества, что и Gemini. Версия Gemini 2.5 Pro занимает первое место в большинстве рейтингов, сравнивающих большие языковые модели — основу генеративного ИИ.