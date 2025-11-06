Bloomberg узнал о готовности Apple платить $1 млрд в год Google за ИИ-модель для Siri

Apple будет относиться к Google как к поставщику технологий, работающему в тени, — это отличает новое соглашение от сделки с браузером Safari, в рамках которой Google стал поисковой системой по умолчанию, отмечает Bloomberg. Оно также не связано с более ранними переговорами о прямой интеграции Gemini в Siri в качестве чат-бота и не предполагает интеграцию поиска Google AI в операционные системы Apple.