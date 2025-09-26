UniCredit, ING и еще семь банков разрабатывают стейблкоин, привязанный к евро

Стейблкоины — это токены, как правило, привязанные к фиатной валюте (например, доллару), и представляют особый интерес для банков как альтернатива традиционным платёжным средствам. По оценке аналитика Bloomberg Intelligence Дикши Геры, к 2030 году объём ежегодных платежей с использованием таких токенов может превысить $50 трлн, а их доля в потребительских транзакциях может вырасти до 25%, по сравнению с менее чем 1% в настоящее время.