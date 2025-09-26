UniCredit, ING и еще семь банков разрабатывают стейблкоин, привязанный к евро

Как пишет Bloomberg со ссылкой на заявление DekaBank, в проекте участвуют UniCredit SpA, ING Groep NV, DekaBank, Banca Sella, KBC Group NV, Danske Bank AS, SEB AB, CaixaBank SA и Raiffeisen Bank International AG. Запуск стейблкоина запланирован на вторую половину 2026 года.
Цель проекта — «создать европейскую альтернативу стейблкоинам, рынок которых до сих пор контролируется США, тем самым способствуя стратегической автономии Европы в сфере платежей», говорится в заявлении.
По данным новостного агентства, для реализации проекта консорциум зарегистрировал новую компанию в Нидерландах, которая будет управлять инициативой и выпускать токен. Банки также заявили, что открыты для присоединения других участников к проекту.
Европейские банки начинают проявлять все больший интерес к цифровым активам спустя несколько месяцев после вступления в силу общеевропейской нормативной базы для криптовалютных рынков. В частности, по данным Bloomberg, Banco Santander SA рассматривает возможность выхода в этот сектор, а компания при поддержке DWS Group, входящей в группу Deutsche Bank AG, выпустила стейблкоин, номинированный в евро, ранее этим летом.
Стейблкоины — это токены, как правило, привязанные к фиатной валюте (например, доллару), и представляют особый интерес для банков как альтернатива традиционным платёжным средствам. По оценке аналитика Bloomberg Intelligence Дикши Геры, к 2030 году объём ежегодных платежей с использованием таких токенов может превысить $50 трлн, а их доля в потребительских транзакциях может вырасти до 25%, по сравнению с менее чем 1% в настоящее время.
Недавно США впервые ввели регулирование для стейблкоинов — шаг, который, как ожидается, ускорит принятие долларовых токенов и может стать переломным моментом в глобальной трансформации платёжных систем. Согласно Bloomberg, крупные компании, такие как PayPal Holdings Inc., Robinhood Markets Inc., а также криптопроект, связанный с семьёй Трампа, уже либо выпустили, либо разрабатывают собственные стейблкоины в США.
Несмотря на стремительный рост интереса, стейблкоины по-прежнему в основном используются в рамках криптовалютных рынков, а не в массовых деловых расчётах. Новые участники сталкиваются с трудностями в борьбе за долю рынка с такими гигантами, как USDT от Tether (с оборотом $173 млрд) и USDC от Circle Internet Group Inc. (на $74 млрд). При этом рынок остаётся почти полностью доллароцентричным: объем стейблкоинов, привязанных к евро, составляет всего около $473 млн, согласно данным DefiLlama.