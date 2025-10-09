Bloomberg: Украина потеряла более 60% газодобычи

Как отмечает Bloomberg, в этом году Украина уже закупила около 4,6 млрд куб. м газа у зарубежных поставщиков. По оценкам Киева, страна будет нуждаться в 5,8 млрд куб. м газа к концу текущего года, но этот показатель может увеличиться в зависимости от ряда факторов. В частности, речь идет о том, как быстро Украина сможет восстановить объекты энергетической инфраструктуры.