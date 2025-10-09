Bloomberg: Украина потеряла более 60% газодобычи

По информации агентства, в случае продолжения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Киеву понадобится закупить примерно 4,4 млрд куб. м газа к концу марта 2026 года. Такой объем равен 20% годового потребления энергоресурсов в стране.
Как отмечает Bloomberg, в этом году Украина уже закупила около 4,6 млрд куб. м газа у зарубежных поставщиков. По оценкам Киева, страна будет нуждаться в 5,8 млрд куб. м газа к концу текущего года, но этот показатель может увеличиться в зависимости от ряда факторов. В частности, речь идет о том, как быстро Украина сможет восстановить объекты энергетической инфраструктуры.
В Минобороны России сообщили, что в ночь на 3 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.
Компания «Нафтогаз» заявила, что значительная часть ее объектов газодобывающей инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях получила повреждения в ночь на 3 октября. Как уточнили в компании, некоторые повреждения — критические. По оценкам «Нафтогаза», это были самые массированные удары по газовой инфраструктуре с февраля 2022 года.