Bloomberg: танкеры с российской нефтью скапливаются у берегов Китая

Однако в последние недели усиленный контроль США за потоками нефти из России в Индию, а также санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» вынудили продавцов нефти Urals искать другие заинтересованные рынки в Восточной Азии. Ожидается, что в этом месяце импорт нефти в Индию составит 800 тыс баррелей в день, что, как отмечает Bloomberg, значительно меньше пика в 2 млн баррелей в день в июне этого года.