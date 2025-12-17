Ричмонд
Bloomberg: танкеры с российской нефтью скапливаются у берегов Китая

Флот танкеров, загруженных российской нефтью марки Urals, увеличился у восточного побережья Китая после того, как Индия — крупнейший покупатель этой марки — сократила закупки на фоне западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным агентства, как минимум пять судов, перевозящих в общей сложности около 3,4 млн баррелей, находились в Желтом море в среду. Эти объемы не только в два раза превышают показатели прошлой недели, но и являются самым крупными в регионе за более чем пять лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Скопление нефти Urals у Китая — уникальная ситуация, привлекшая внимание нефтяных трейдеров по всему миру, говорится в статье. Это связано с тем, что китайские переработчики нефти обычно не покупают нефть этой марки, отгруженную с удаленных западных портов, предпочитая российскую нефть с восточных терминалов из-за их близости и качества.

Однако в последние недели усиленный контроль США за потоками нефти из России в Индию, а также санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» вынудили продавцов нефти Urals искать другие заинтересованные рынки в Восточной Азии. Ожидается, что в этом месяце импорт нефти в Индию составит 800 тыс баррелей в день, что, как отмечает Bloomberg, значительно меньше пика в 2 млн баррелей в день в июне этого года.

На данный момент неясно, были ли уже проданы эти объемы Urals у берегов Китая. Танкеры могут совершить долгий путь с западных портов России, не имея конкретного покупателя на транспортируемую нефть, однако текущая ситуация, как пишет Bloomberg, может сигнализировать о изменениях в торговых потоках.

