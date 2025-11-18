Bloomberg: страх перед санкциями «душит» поставки российской нефти в Китай

Согласно статье, крупные государственные переработчики приостановили закупки нефти марки ESPO, которая составляет основную часть импорта Китая из России, после того как США ввели санкции против производителей ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл». Вашингтон также нацелился на нефтяной терминал в Жичжао, на который приходилось около 10% импорта нефти в КНР, что, как пишет Bloomberg, уже привело к сокращению поставок из Ирана.
По данным новостного агентства, некоторые частные нефтеперерабатывающие компании, которые, как правило, более терпимы к рискам при покупке «чувствительной» нефти, также избегают поставок с Дальнего Востока. Они проявляют осторожность после того, как Европейский союз и Великобритания внесли в черный список Shandong Yulong Petrochemical Co., которая была крупным покупателем российской нефти.
Согласно оценке отраслевой аналитической компании Rystad Energy AS, в этом месяце китайский импорт российской нефти морским путем может сократиться на 500−800 тыс баррелей в день, то есть на две трети по сравнению с обычным уровнем. Поставки из Ирана, в свою очередь, могут сократиться на 200−400 тыс. баррелей в день, то есть на 30%.
По словам Эммы Ли, ведущего аналитика китайского рынка в компании Vortexa Ltd., занимающейся отслеживанием судов и сбором информации, на рынке растет избыток нефти, которая с трудом находит себе применение. Китайским частным нефтеперерабатывающим заводам не хватает импортных квот для ввоза баррелей, а продавцы отчаянно пытаются от них избавиться, что приводит к снижению цен, сказала она.
По словам трейдеров, сейчас наблюдается избыток нефти ESPO, которая продается с дисконтом в 4 доллара за баррель по сравнению с базовыми ценами при поставках в Китай. В конце октября этот показатель составлял 50 центов.