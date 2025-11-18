Ричмонд
Bloomberg: страх перед санкциями «душит» поставки российской нефти в Китай

Расширение санкций в отношении китайских портов и нефтеперерабатывающих заводов препятствует поставкам российской и иранской нефти в КНР, занимающую первое место в мире по импорту. Об этом сообщает Bloomberg.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, крупные государственные переработчики приостановили закупки нефти марки ESPO, которая составляет основную часть импорта Китая из России, после того как США ввели санкции против производителей ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл». Вашингтон также нацелился на нефтяной терминал в Жичжао, на который приходилось около 10% импорта нефти в КНР, что, как пишет Bloomberg, уже привело к сокращению поставок из Ирана.

По данным новостного агентства, некоторые частные нефтеперерабатывающие компании, которые, как правило, более терпимы к рискам при покупке «чувствительной» нефти, также избегают поставок с Дальнего Востока. Они проявляют осторожность после того, как Европейский союз и Великобритания внесли в черный список Shandong Yulong Petrochemical Co., которая была крупным покупателем российской нефти.

Согласно оценке отраслевой аналитической компании Rystad Energy AS, в этом месяце китайский импорт российской нефти морским путем может сократиться на 500−800 тыс баррелей в день, то есть на две трети по сравнению с обычным уровнем. Поставки из Ирана, в свою очередь, могут сократиться на 200−400 тыс. баррелей в день, то есть на 30%.

По словам Эммы Ли, ведущего аналитика китайского рынка в компании Vortexa Ltd., занимающейся отслеживанием судов и сбором информации, на рынке растет избыток нефти, которая с трудом находит себе применение. Китайским частным нефтеперерабатывающим заводам не хватает импортных квот для ввоза баррелей, а продавцы отчаянно пытаются от них избавиться, что приводит к снижению цен, сказала она.

По словам трейдеров, сейчас наблюдается избыток нефти ESPO, которая продается с дисконтом в 4 доллара за баррель по сравнению с базовыми ценами при поставках в Китай. В конце октября этот показатель составлял 50 центов.

