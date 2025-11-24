Bloomberg: Ставки на фрахт танкеров достигли рекорда из-за спроса на нефть, не связанную с Россией

Согласно статье, базовые ставки для супертанкеров класса VLCC, способных перевозить до 2 млн баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, выросли к концу прошлой недели почти до $137 тыс в сутки (576% с начала года). Это самый высокий показатель с конца апреля 2020 года, подчеркивает Bloomberg. Более широкий индекс, отражающий ставки VLCC на нескольких маршрутах, также поднялся до $116 400 в сутки, что стало новым пятилетним максимумом.