Bloomberg: Ставки на фрахт танкеров достигли рекорда из-за спроса на нефть, не связанную с Россией

Стоимость фрахта нефтяного супертанкера на эталонном маршруте поднялась до максимума более чем за пять лет, пишет Bloomberg. Как поясняет новостное агентство, это связано с тем, что покупатели стали искать альтернативы российской нефти, оказавшейся под санкциями, на фоне роста предложения со стороны производителей Ближнего Востока и США.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Газета.Ру

Согласно статье, базовые ставки для супертанкеров класса VLCC, способных перевозить до 2 млн баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, выросли к концу прошлой недели почти до $137 тыс в сутки (576% с начала года). Это самый высокий показатель с конца апреля 2020 года, подчеркивает Bloomberg. Более широкий индекс, отражающий ставки VLCC на нескольких маршрутах, также поднялся до $116 400 в сутки, что стало новым пятилетним максимумом.

По данным новостного агентства, рост числа бронирований супертанкеров произошёл после вступления в силу в пятницу санкций США на экспорт нефти «Роснефти» и «Лукойла». Это вынудило покупателей — особенно в Индии и Китае — обращаться к другим поставщикам.

Этот процесс совпал и с увеличением добычи в США и странах ОПЕК+, особенно среди ближневосточных производителей, готовых предложить покупателям дополнительные объёмы нефти, обращает внимание аналитик Jefferies LLC Омар Нокта.

Сдвиг в структуре спроса уже заметен: как пишет Bloomberg, на прошлой неделе было оформлено больше бронирований на конец ноября и декабрь, и около десятка судов запросили для загрузки нефть на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, подтолкнуло доходность супертанкеров вверх.

В начале месяца рекордное количество танкеров, которые обычно перевозят такие нефтепродукты, как авиационное топливо и дизель, перешли на транспортировку сырой нефти — процесс, известный как «загрязнение танкера» (dirtying up), — чтобы получить более высокую прибыль.

