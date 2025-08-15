Bloomberg: США хотят ввести санкции против «Роснефти» в случае неудачи на переговорах

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail
При этом, подчеркивают источники, Трамп надеется, что такой шаг, если его предпримут, будет временным.
Кроме того, Вашингтон рассматривает усиление ограничений на «теневой флот», а также введение дополнительных пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в том числе притив Китая.
Сам Трамп ранее заявлял, что предпочитает пошлины санкциям, поскольку считает их более эффективными.
Переговоры Путина и Трампа проходят в городе Анкоридж, штат Аляска. Саммит начался в 22:30 по московскому времени.