Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США хотят ввести санкции против «Роснефти» в случае неудачи на переговорах

Соединенные Штаты рассматривают введение санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» как способ подтолкнуть Россию к прекращению огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, санкции против российских нефтяных гигантов будут нацелены на сокращение доходов Кремля от экспорта энергоносителей. Их применят в случае, если переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не принесут результатов.

При этом, подчеркивают источники, Трамп надеется, что такой шаг, если его предпримут, будет временным.

Кроме того, Вашингтон рассматривает усиление ограничений на «теневой флот», а также введение дополнительных пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в том числе притив Китая.

Сам Трамп ранее заявлял, что предпочитает пошлины санкциям, поскольку считает их более эффективными.

Переговоры Путина и Трампа проходят в городе Анкоридж, штат Аляска. Саммит начался в 22:30 по московскому времени.

Узнать больше по теме
«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях
Входя в список крупнейших мировых добытчиков нефти, компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий страны. Собрали информацию об истории и достижениях компании.
Читать дальше