Bloomberg: США готовятся к возможному признанию пошлин Трампа незаконными

По итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде США первых слушаний по делу о пошлинах, газета The Washington Post сообщала, что некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.