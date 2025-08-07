Ричмонд
Bloomberg сообщил о паузе индийских заводов в закупке нефти у России

Государственные нефтезаводы Индии решили приостановить закупку российской нефти до указаний от правительства, пишет Bloomberg. Накануне Трамп удвоил пошлину на весь индийский экспорт как ответ на закупку Индией нефти из России.

Источник: Reuters

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии на время решили отказаться от закупок российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Решение было принято на фоне нарастающего давления Вашингтона на Нью-Дели и новой волны импортных пошлин, отмечает агентство.

Среди компаний, которые решили приостановить покупку нефти из России, Bloomberg называет Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. Они не планируют открывать тендеры на российскую нефть в ближайшем закупочном цикле, пока не получат четких указаний от индийского правительства, говорят источники. Вместо российской нефти Indian Oil Corp. сегодня закупила 5 млн барр. нефти у США, Бразилии и Ливии, следует из данных Bloomberg.

Трейдеры все еще оценивают, как напряженность в отношении США и Индии повлияет на нефтяных поставки, а также удастся ли России найти альтернативных покупателей, если индийские нефтеперерабатывающие заводы решат сократить объем закупаемых баррелей, отмечает агентство.

Официально Нью-Дели не давал нефтеперерабатывающим компаниям указаний прекратить закупки российской нефти. При этом ранее Bloomberg сообщал, что индийское правительство обратилось к государственным переработчикам с просьбой подготовить план альтернативных источников поставок нефти в случае прекращения импорта из России.

Агентство напоминает, что помимо срочных контрактов нефтеперерабатывающие компании обычно осуществляют закупки в краткосрочных циклах, бронируя партии примерно за полтора-два месяца до отгрузки. По мнению трейдеров, пауза в поставках может повлиять на закупку российской нефти марки Urals для погрузки в октябре. Хотя общие закупки нефти марки Urals с поставкой в октябре индийскими НПЗ вряд ли упадут до нуля, снижение цен может спровоцировать ажиотаж на другие сорта, в частности, на поставки из США, с Ближнего Востока и из Африки.

О том, что государственные нефтезаводы в Индии приостановили закупку российской нефти, на прошлой неделе сообщал Reuters. Однако позже сразу несколько изданий, в том числе The New York Times, NDTV и Bloomberg, сообщили, что Индия продолжит закупать нефть в России, несмотря на угрозы пошлинами и штрафами со стороны президента США.

США неоднократно выражали недовольство тем, что с 2022 года Индия увеличила закупки нефти из России в разы. В конце июля американский президент Дональд Трамп объявил, что в отношении Индии будет введена пошлина в размере 25%, а также ее ждет «штраф» за покупку нефти и военной техники у России. Соответствующий указ он подписал накануне, 6 августа.

В МИД Индии назвали критику со стороны Трампа «необоснованной и несправедливой» и заявили, что власти примут все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности. Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу. МИД отметил, что ранее сами США активно поощряли такие закупки Индией для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков.

