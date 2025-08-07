Bloomberg сообщил о паузе индийских заводов в закупке нефти у России

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии на время решили отказаться от закупок российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Решение было принято на фоне нарастающего давления Вашингтона на Нью-Дели и новой волны импортных пошлин, отмечает агентство.
Среди компаний, которые решили приостановить покупку нефти из России, Bloomberg называет Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. Они не планируют открывать тендеры на российскую нефть в ближайшем закупочном цикле, пока не получат четких указаний от индийского правительства, говорят источники. Вместо российской нефти Indian Oil Corp. сегодня закупила 5 млн барр. нефти у США, Бразилии и Ливии, следует из данных Bloomberg.
Трейдеры все еще оценивают, как напряженность в отношении США и Индии повлияет на нефтяных поставки, а также удастся ли России найти альтернативных покупателей, если индийские нефтеперерабатывающие заводы решат сократить объем закупаемых баррелей, отмечает агентство.
Официально Нью-Дели не давал нефтеперерабатывающим компаниям указаний прекратить закупки российской нефти. При этом ранее Bloomberg сообщал, что индийское правительство обратилось к государственным переработчикам с просьбой подготовить план альтернативных источников поставок нефти в случае прекращения импорта из России.
Агентство напоминает, что помимо срочных контрактов нефтеперерабатывающие компании обычно осуществляют закупки в краткосрочных циклах, бронируя партии примерно за полтора-два месяца до отгрузки. По мнению трейдеров, пауза в поставках может повлиять на закупку российской нефти марки Urals для погрузки в октябре. Хотя общие закупки нефти марки Urals с поставкой в октябре индийскими НПЗ вряд ли упадут до нуля, снижение цен может спровоцировать ажиотаж на другие сорта, в частности, на поставки из США, с Ближнего Востока и из Африки.
О том, что государственные нефтезаводы в Индии приостановили закупку российской нефти, на прошлой неделе сообщал Reuters. Однако позже сразу несколько изданий, в том числе The New York Times, NDTV и Bloomberg, сообщили, что Индия продолжит закупать нефть в России, несмотря на угрозы пошлинами и штрафами со стороны президента США.
США неоднократно выражали недовольство тем, что с 2022 года Индия увеличила закупки нефти из России в разы. В конце июля американский президент Дональд Трамп объявил, что в отношении Индии будет введена пошлина в размере 25%, а также ее ждет «штраф» за покупку нефти и военной техники у России. Соответствующий указ он подписал накануне, 6 августа.
В МИД Индии назвали критику со стороны Трампа «необоснованной и несправедливой» и заявили, что власти примут все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности. Покупку российской нефти Нью-Дели объяснил тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу. МИД отметил, что ранее сами США активно поощряли такие закупки Индией для укрепления стабильности глобальных энергетических рынков.