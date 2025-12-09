СМИ: Саудовская Аравия разрешила продажу алкоголя жителям с высоким доходом

Постепенное ослабление ограничений на доступ к алкоголю соответствует более широким усилиям по смягчению социальных запретов и превращению Эр-Рияда в более конкурентоспособный центр для бизнеса и инвестиций. В последние годы страна сняла запрет на вождение для женщин, разрешила публичные развлечения и музыку, а также стала поощрять туризм. Саудовская Аравия считает привлечение иностранных специалистов и капитала ключом к своей экономической трансформации, отмечается в статье.