СМИ: Саудовская Аравия разрешила продажу алкоголя жителям с высоким доходом

Согласно статье, жители должны подтвердить свой доход, предъявив справку о зарплате, чтобы получить доступ в единственный в стране магазин алкоголя, расположенный в Эр-Рияде. Магазин открылся в прошлом году для дипломатов и, по данным Bloomberg, недавно расширил доступ для немусульман с так называемым статусом премиум-резидента.
Покупатели могут совершать покупки в магазине по системе ежемесячной нормы, основанной на баллах, рассказали новостному агентству источники. Кроме того, в двух других городах страны также строятся новые магазины алкоголя, пишет Bloomberg.
Постепенное ослабление ограничений на доступ к алкоголю соответствует более широким усилиям по смягчению социальных запретов и превращению Эр-Рияда в более конкурентоспособный центр для бизнеса и инвестиций. В последние годы страна сняла запрет на вождение для женщин, разрешила публичные развлечения и музыку, а также стала поощрять туризм. Саудовская Аравия считает привлечение иностранных специалистов и капитала ключом к своей экономической трансформации, отмечается в статье.