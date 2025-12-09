Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Саудовская Аравия разрешила продажу алкоголя жителям с высоким доходом

Саудовская Аравия сделала еще один шаг к смягчению ограничений на продажу алкоголя, разрешив его покупку иностранным гражданам, не являющимся мусульманами, с ежемесячным доходом от 50 тыс. риалов ($13,3 тыс). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, жители должны подтвердить свой доход, предъявив справку о зарплате, чтобы получить доступ в единственный в стране магазин алкоголя, расположенный в Эр-Рияде. Магазин открылся в прошлом году для дипломатов и, по данным Bloomberg, недавно расширил доступ для немусульман с так называемым статусом премиум-резидента.

Покупатели могут совершать покупки в магазине по системе ежемесячной нормы, основанной на баллах, рассказали новостному агентству источники. Кроме того, в двух других городах страны также строятся новые магазины алкоголя, пишет Bloomberg.

Постепенное ослабление ограничений на доступ к алкоголю соответствует более широким усилиям по смягчению социальных запретов и превращению Эр-Рияда в более конкурентоспособный центр для бизнеса и инвестиций. В последние годы страна сняла запрет на вождение для женщин, разрешила публичные развлечения и музыку, а также стала поощрять туризм. Саудовская Аравия считает привлечение иностранных специалистов и капитала ключом к своей экономической трансформации, отмечается в статье.

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше