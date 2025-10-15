Bloomberg: самые высокие тарифы в США с 1930-х годов меняют карту международной торговли

Согласно статье, малые экономики приспосабливаются к миру, где американские потребители и компании становятся все менее доступными. Так, Перу ищет покупателей своих черники и других товаров в Азии, а Лесото, производитель текстиля, переориентируется на рынки Азии, Европы и Африки. Группа из 14 стран, включая Новую Зеландию, Сингапур, Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты, создала партнерство для стимулирования торговли и инвестиций.
Согласно Bloomberg, мировая экономика вопреки ожиданиям избежала рецессии, которую могли вызвать ответные меры на тарифы президента Дональда Трампа. Напротив, поворот США к протекционизму продемонстрировал устойчивость 85% мировой торговли, проходящей вне американской юрисдикции, говорится в материале новостного агентства. В октябре Всемирная торговая организация ВТО повысила прогноз роста мировой торговли товарами в 2025 году с 0,9% до 2,4%.
Изменения в мировых торговых потоках пока носят постепенный, а не революционный характер, но уже отражаются в статистике, обращает внимание Bloomberg. По данным агентства, рост китайского экспорта в августе оказался самым слабым за полгода: поставки в США сократились на 33%. Зато экспорт в 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии вырос почти на 23%, в Европейский союз — на 10%, а в Африку — на 26%. Эти данные показывают, что вторая по величине экономика мира по-прежнему движется к рекордному торговому профициту — около $1,2 трлн в этом году.
Компания Clarksons Plc, поставляющая данные о морских перевозках, прогнозирует почти 3%-ное сокращение объемов грузоперевозок по транстихоокеанскому маршруту — основному каналу торговли между США и Китаем. Однако на всех других направлениях наблюдается рост, пусть и более умеренный, чем в 2024 году.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель сосредоточен на расширении списка из 76 торговых партнерств ЕС. Европейские страны сейчас ратифицируют соглашение с объединением южноамериканских стран Mercosur, насчитывающим 780 млн потребителей, — сделку, подготовка к которой заняла 25 лет. В сентябре ЕС также подписал соглашение о свободной торговле с Индонезией — крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии — после почти десятилетних переговоров. Аналогично в июне были ускорены переговоры о торговом пакте между ЕС и Австралией, начатые еще в 2017 году.
«Совершенно очевидно, что мы перерисовываем карту мировой торговли», — считает Ина Симоновска, доцент экономики Калифорнийского университета в Дэвисе. — «Мы увидим гораздо больше двусторонних соглашений — как между отдельными странами, так и между их региональными объединениями», — прогнозирует она.