Bloomberg: самые высокие тарифы в США с 1930-х годов меняют карту международной торговли

Изменения в мировых торговых потоках пока носят постепенный, а не революционный характер, но уже отражаются в статистике, обращает внимание Bloomberg. По данным агентства, рост китайского экспорта в августе оказался самым слабым за полгода: поставки в США сократились на 33%. Зато экспорт в 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии вырос почти на 23%, в Европейский союз — на 10%, а в Африку — на 26%. Эти данные показывают, что вторая по величине экономика мира по-прежнему движется к рекордному торговому профициту — около $1,2 трлн в этом году.