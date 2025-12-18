Ричмонд
Bloomberg: российские танкеры идут окольными путями из-за атак беспилотников

Нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть, следуют окольным маршрутом вдоль побережья Грузии и Турции, чтобы снизить риск попадания под удар украинских морских беспилотников. Об этом пишет Bloomberg.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Данные отслеживания судов, собранные новостным агентством, показывают, что по крайней мере два танкера, которые недавно загрузили свои трюмы в Новороссийске, взяли курс на Босфор вдоль побережья, а не по прямой через море, как обычно. Из-за этого обхода путь от порта до турецких проливов увеличивается примерно на 350 миль, или на 70%, говорится в статье.

Однако, Bloomberg также уточняет, что существует и вероятность того, что суда предоставляют ложные данные о своём местоположении в цифровом формате. По мере продолжения войны это становится всё более распространенной практикой.

Спутниковые снимки, изученные Bloomberg, показали, что по крайней мере одно из судов в среду пошло окольным путем.

Судя по снимку, судно находилось примерно в 4,4 морских мили от своего цифрового сигнала о местоположении за 20 минут до этого, что подтверждает идентификацию по размерам, цвету и расположению палуб танкера.

Страховщик и бенефициарный владелец этого судна неизвестны, оно ходит под флагом Сьерра-Леоне, согласно данным, собранным Bloomberg.

Как пишет новостное агентство, за последние несколько недель несколько судов, связанных с Россией, подверглись атаке украинских морских беспилотников Sea Baby во время пересечения Черного моря.