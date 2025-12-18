Bloomberg: российские танкеры идут окольными путями из-за атак беспилотников

Данные отслеживания судов, собранные новостным агентством, показывают, что по крайней мере два танкера, которые недавно загрузили свои трюмы в Новороссийске, взяли курс на Босфор вдоль побережья, а не по прямой через море, как обычно. Из-за этого обхода путь от порта до турецких проливов увеличивается примерно на 350 миль, или на 70%, говорится в статье.