Bloomberg: российские танкеры идут окольными путями из-за атак беспилотников

Данные отслеживания судов, собранные новостным агентством, показывают, что по крайней мере два танкера, которые недавно загрузили свои трюмы в Новороссийске, взяли курс на Босфор вдоль побережья, а не по прямой через море, как обычно. Из-за этого обхода путь от порта до турецких проливов увеличивается примерно на 350 миль, или на 70%, говорится в статье.
Однако, Bloomberg также уточняет, что существует и вероятность того, что суда предоставляют ложные данные о своём местоположении в цифровом формате. По мере продолжения войны это становится всё более распространенной практикой.
Спутниковые снимки, изученные Bloomberg, показали, что по крайней мере одно из судов в среду пошло окольным путем.
Судя по снимку, судно находилось примерно в 4,4 морских мили от своего цифрового сигнала о местоположении за 20 минут до этого, что подтверждает идентификацию по размерам, цвету и расположению палуб танкера.
Страховщик и бенефициарный владелец этого судна неизвестны, оно ходит под флагом Сьерра-Леоне, согласно данным, собранным Bloomberg.
Как пишет новостное агентство, за последние несколько недель несколько судов, связанных с Россией, подверглись атаке украинских морских беспилотников Sea Baby во время пересечения Черного моря.