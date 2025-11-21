Bloomberg: российская нефть может застрять в море из-за вступивших в силу санкций США

Шаг Вашингтона в прошлом месяце — внесение в черный список крупнейших нефтедобытчиков «Роснефти» и «Лукойла» — можно считать самым агрессивным за все время нынешней администрации, считает Bloomberg. Минфин США заявил ранее на этой неделе, что меры уже дают эффект: спрос на ключевые сорта российской нефти снизился, а скидки выросли.
«Экспортные потоки из России пока держатся, но нефть ещё не находит пути к своим пунктам назначения», — прокомментировал текущую ситуацию Уоррен Паттерсон, глава отдела товарной стратегии ING Groep NV. — «Если это продолжится, мы можем увидеть снижение поставок, что станет поводом для беспокойства на рынках».
Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, почти 48 млн баррелей нефти «Роснефти» и «Лукойла» — в основном сорта Urals и ESPO — сейчас находятся в пути или начинают погрузку. В их числе около 50 танкеров, направляющихся в Китай и Индию, а также другие суда без чётких пунктов назначения или идущие в небольшие порты — от Балтики до Южно-Китайского моря, поскольку посредники дистанцируются от торговли.
Стремясь сохранить экспортные объемы, Москва делает приоритетом отправку грузов: морские поставки остаются значительными — около 3,4 млн баррелей в сутки, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. Эталонные цены также пока в целом игнорируют последствия новых ограничений, говорится в статье.
Однако не все эти объемы обязательно найдут покупателя — даже на крупнейших рынках Азии. Китай и Индия забирают основную часть российского экспорта с 2022 года и сохраняют тесные связи с Москвой.
Тем не менее, согласно Bloomberg, обе страны опасаются оказаться втянутыми во вторичные санкции, которые нависают по мере того, как США усиливают давление на всех, кто помогает российскому экспорту. Масштаб этих ограничений и готовность Вашингтона их реально применять определят, какое количество нефти в итоге дойдет до нефтепереработчиков.