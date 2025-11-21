Bloomberg: российская нефть может застрять в море из-за вступивших в силу санкций США

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, почти 48 млн баррелей нефти «Роснефти» и «Лукойла» — в основном сорта Urals и ESPO — сейчас находятся в пути или начинают погрузку. В их числе около 50 танкеров, направляющихся в Китай и Индию, а также другие суда без чётких пунктов назначения или идущие в небольшие порты — от Балтики до Южно-Китайского моря, поскольку посредники дистанцируются от торговли.