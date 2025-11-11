Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа

«Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами ЛУКОЙЛа, особенно после того, как Министерство финансов США отклонило предложение Gunvor о их полном поглощении», — заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.
По его словам, хотя мировые рынки сырой нефти располагают солидным резервом, способным компенсировать любые перебои с поставками, в секторе нефтепереработки ситуация совершенно иная.
Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию, которая позволит активам ЛУКОЙЛа продолжить работу после 21 ноября, что администрация Дональда Трампа уже сделала в других случаях с находящимися под санкциями российскими активами. Однако, если на этот раз продления не будет, это может вызвать резонанс на рынках сырой нефти и топлива, сказано в публикации.
Агентство отмечает, что Болгария предприняла шаг к установлению полного контроля над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и сохранить рабочие места. В Финляндии на некоторых АЗС заканчивается топливо. В Румынии, по словам источников, знакомых с ситуацией, могут рассмотреть возможность продления крайнего срока начала действия санкций. Национализация румынских активов ЛУКОЙЛа там рассматривается как крайняя мера, пишет агентство.
Politico ранее писало, что Румыния и Болгария хотят попросить США отложить очередные санкции против российского нефтяного комплекса, пока эти страны не найдут альтернативный источник поставок топлива. В частности, в Болгарии НПЗ, принадлежащие России, обеспечивают до 80% потребностей в топливе.
В свою очередь экономический советник президента Румынии Раду Бурнете допустил, что власти могут выкупить активы компании ЛУКОЙЛ на территории страны. Он назвал покупку «гипотезой, которую нельзя исключать», однако подчеркнул, что ЛУКОЙЛ «сам решает, кому продавать свои активы».
США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» в конце октября и отвели месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. После этого ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но вскоре он отозвал свое предложение.
Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле назвали меры против ЛУКОЙЛа недружественным шагом США.