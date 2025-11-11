Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа

Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию, которая позволит активам ЛУКОЙЛа продолжить работу после 21 ноября, что администрация Дональда Трампа уже сделала в других случаях с находящимися под санкциями российскими активами. Однако, если на этот раз продления не будет, это может вызвать резонанс на рынках сырой нефти и топлива, сказано в публикации.