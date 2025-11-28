Bloomberg рассказал о борьбе России за рыбу в Африке с Китаем и ЕС

В ходе «Большой африканской экспедиции» российские суда проводили исследования в водах Мавритании, Сенегала, Марокко, Камеруна и других стран. С Марокко Москва уже заключила соглашение, позволяющее российским компаниям вести промысел вдоль всей атлантической акватории королевства, сказано в статье. В Сьерра-Леоне обсуждается контракт на добычу до 40 тыс. т рыбы в год и размещение до 20 российских судов, пишет агентство. При этом в Сенегале доступ российским исследователям был предоставлен лишь на месяц и при условии передачи властям данных о запасах рыбы и участия местных ученых, рассказали Bloomberg в местном Министерстве рыболовства.