Bloomberg рассказал, как долго Венгрия сможет покупать нефть у «Лукойла»

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) предоставило венгерской компании MOL годовое исключение из санкционного режима, позволяя ей продолжить закупки российской нефти у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на документ OFAC.

Источник: Freepik

Как пишет Блумберг, США выдали MOL «исключение из санкционного режима, позволяющее ей продолжить закупки российской нефти у “Лукойла” до 21 ноября 2026 года».

По данным агентства, исключение позволяет MOL проводить сделки с «Лукойлом» и его трейдинговым подразделением Litasco для поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Операции не могут затрагивать граждан США, американскую финансовую систему, а также приносить выгоду попавшим под рестрикции лицам, кроме «Лукойла» и Litasco.

Блумберг отмечает, что США пошли навстречу Будапешту: по словам министра энергетики Венгрии Чабы Лантоша, это «успех Венгрии», и правительство премьера Виктора Орбана рассчитывает, что Вашингтон продлит разрешение ещё на год.

Министр также сообщил, что Венгрия намерена блокировать планы ЕС полностью отказаться от импорта российской энергии с 2028 года, хотя Будапешт «готовится обеспечить энергетическую безопасность даже в таком сценарии».