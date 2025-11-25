Bloomberg рассказал, как долго Венгрия сможет покупать нефть у «Лукойла»

Как пишет Блумберг, США выдали MOL «исключение из санкционного режима, позволяющее ей продолжить закупки российской нефти у “Лукойла” до 21 ноября 2026 года».
По данным агентства, исключение позволяет MOL проводить сделки с «Лукойлом» и его трейдинговым подразделением Litasco для поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Операции не могут затрагивать граждан США, американскую финансовую систему, а также приносить выгоду попавшим под рестрикции лицам, кроме «Лукойла» и Litasco.
Блумберг отмечает, что США пошли навстречу Будапешту: по словам министра энергетики Венгрии Чабы Лантоша, это «успех Венгрии», и правительство премьера Виктора Орбана рассчитывает, что Вашингтон продлит разрешение ещё на год.
Министр также сообщил, что Венгрия намерена блокировать планы ЕС полностью отказаться от импорта российской энергии с 2028 года, хотя Будапешт «готовится обеспечить энергетическую безопасность даже в таком сценарии».