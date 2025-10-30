Bloomberg раскрыл, чего Вашингтон ждет от Сербии из-за NIS

По словам сербского президента, нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчево уже перешел на переработку запасов, которых хватит только до 20 ноября. Ранее на фоне запрета ЕС на транзит газа Вучич заявил, что не знает, где его взять, кроме как у России.