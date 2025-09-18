Bloomberg предупредил об этических проблемах у Уиткоффа из-за активов

Конфликт интересов обусловлен тем, что Уиткофф является ключевым переговорщиком Белого дома по заключению соглашений на Ближнем Востоке, а также в урегулировании конфликта на Украине. В то же время World Liberty Financial активно участвует в сделках в ближневосточном регионе: фонд MGX использует ее стейблкоин USD1 для инвестирования $2 млрд в криптовалютную биржу Binance. MGX был создан правительством Абу-Даби в 2024 году для инвестиций в искусственный интеллект. Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в этой сфере с Объединенными Арабскими Эмиратами во время визита в страну в мае.