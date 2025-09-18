Bloomberg предупредил об этических проблемах у Уиткоффа из-за активов

Тот, факт что спецпосланник президента США Стив Уиткофф все еще владеет долей в криптовалютной компании World Liberty Financial, как и его сыновья Зак и Алекс, а также дети главы государства Дональда Трампа Эрик и Бэррон, может потенциально стать причиной юридических и этических проблем, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Белого дома.
Конфликт интересов обусловлен тем, что Уиткофф является ключевым переговорщиком Белого дома по заключению соглашений на Ближнем Востоке, а также в урегулировании конфликта на Украине. В то же время World Liberty Financial активно участвует в сделках в ближневосточном регионе: фонд MGX использует ее стейблкоин USD1 для инвестирования $2 млрд в криптовалютную биржу Binance. MGX был создан правительством Абу-Даби в 2024 году для инвестиций в искусственный интеллект. Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в этой сфере с Объединенными Арабскими Эмиратами во время визита в страну в мае.
Хотя к присяге Уиткофф был приведен в том же месяце, неофициально он работал на Трампа с момента его инаугурации в январе. До перехода в Белый дом дипломат, по его собственным словам, служил в Госдепартаменте.
В марте Уиткофф сообщил Bloomberg, что еще продает свою долю в компании по управлению недвижимостью The Witkoff Group LLC и криптовалютные активы. По меньшей мере последние он планировал отдать в собственность сыновьям для предотвращения конфликта интересов. Представитель Белого дома заявил Bloomberg, что для World Liberty Financial этот процесс еще идет. Он отметил, что для человека с таким состоянием и столь долгой карьерой, как у Уиткоффа, процесс продажи может быть длительным.
Белый дом 13 сентября опубликовал финансовую декларацию Уиткоффа, из которой следует, что он продал долю в своей компании по управлению недвижимостью The Witkoff Group LLC за $120 млн, чтобы разрешить потенциальный конфликт интересов.
В документе также было указано, что дипломат получил $34 млн в виде выплат от одной из своих холдинговых компаний.
Процесс определения активов, которые человек, перешедший на такой пост, как у Уиткоффа, должен продать, может превратиться в переговоры с должностными лицами по этике, отмечает Bloomberg. Затяжные споры о том, какие активы потенциально являются предметом конфликта интересов, могут создать для чиновника юридическую угрозу, особенно если он принимает активное участие в решении конкретных вопросов, в которых у него есть личный финансовый интерес. Агентство указывает, что такой сценарий потенциально нарушает закон о конфликте интересов, по которому допускается уголовное преследование.
Правила этики для членов правительства требуют, чтобы те, а также другие высокопоставленные чиновники избавлялись от активов, которые могут создать финансовый конфликт интересов. На президента США эти ограничения не распространяются, поясняет Bloomberg.
