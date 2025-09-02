Ричмонд
Bloomberg: поставки нефти из России в КНР выросли из-за пошлин США против Индии

Объём поставок российской нефти в Китай достиг пятимесячного максимума на фоне введения властями США пошлин на товары из Индии до 50% за закупку нефти из России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что объём нефти в танкерах, направляющихся в Индию, на протяжении четырёх недель до 31 августа оставался ниже 1,3 млн баррелей в день, в то время как поставки нефти в Китай выросли, достигнув пятимесячного максимума в 1,28 млн баррелей в день.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на товары из Соединённых Штатов до нуля.

