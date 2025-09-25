Bloomberg: отказ Индии от нефти РФ потребует снятия санкций США с Венесуэлы и Ирана

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми. 16 сентября переговорщики Индии и США возобновили диалог по предлагаемому торговому соглашению, обсудив урегулирование вопросов, возникших в связи с высокими пошлинами, которые создали неопределенность для экспортеров.