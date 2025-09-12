Bloomberg: OpenAI и Nvidia вложат миллиарды в центры обработки данных Британии

По их данным, объявление о подобных крупных капиталовложениях прозвучит во время второго государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство с 16 по 18 сентября. В состав представительной делегации американских бизнесменов войдут руководители OpenAI и Nvidia — Сэм Альтман и Дженсен Хуанг.