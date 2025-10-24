Bloomberg узнал об угрозе для гособлигаций США из-за инфляции

Согласно статье, в течение большей части октября американские гособлигации росли в цене, а доходность 10-летних бумаг опустилась ниже 4% — до минимальных уровней с апреля. Этот рост происходил даже несмотря на то, что правительственный шатдаун в Вашингтоне задержал выход важных экономических данных, обычно помогающих участникам рынка оценивать перспективы экономики и действий ФРС.
Теперь данные об инфляции за сентябрь, которые должны были выйти 15 октября, опубликуют в пятницу — всего за несколько дней до очередного заседания Федеральной резервной системы. И хотя большинство инвесторов считают, что данные по потребительским ценам вряд ли повлияют на ожидания снижения процентной ставки на четверть пункта 29 октября, как пишет Bloomberg, неожиданный рост может изменить консенсус-прогноз по нескольким снижениям в ближайшие месяцы, поставив под угрозу недавний рост рынка.
«Есть риск, что инфляция окажется выше прогнозов и это изменит настроение на рынке», — отметила в комментарии новостному агентству Кэти Джонс, главный стратег по фиксированным доходам в Charles Schwab. — «Такой момент может стать переломным».
Инфляция уже долго держится выше целевого уровня ФРС в 2%, отмечается в статье. Хотя это не помешало регулятору снизить ставку в прошлом месяце, некоторые представители Федрезерва предупреждают, что настойчивый рост цен требует осторожности при дальнейших шагах.
Экономисты рассчитывают, что в сентябре потребительские цены выросли на 0,4% в целом и на 0,3% без учёта продовольствия и энергии. В годовом выражении оба показателя, по прогнозам, составят 3,1% — максимум с мая 2024 года, отмечает Bloomberg.
«Инфляция никуда не делась», — отмечает Тони Фаррен, управляющий директор по продажам и трейдингу в Mischler Financial Group. По его словам, сильные цифры могут вызвать негативную реакцию, но и слабые данные вряд ли приведут к росту рынка. — «Трейдеры скажут — в этих цифрах слишком много предположений».
По данным индекса Bloomberg, в среду казначейские облигации принесли доход в размере 1,3% за октябрь, что стало лучшим месячным показателем с февраля. Согласно статье, рост был обусловлен несколькими факторами: от вероятности того, что закрытие предприятий негативно скажется на экономическом росте, до возобновления торговой напряжённости между США и Китаем, а также нескольких громких банкротств и сокращения дефицита федерального бюджета.