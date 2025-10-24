Bloomberg узнал об угрозе для гособлигаций США из-за инфляции

Теперь данные об инфляции за сентябрь, которые должны были выйти 15 октября, опубликуют в пятницу — всего за несколько дней до очередного заседания Федеральной резервной системы. И хотя большинство инвесторов считают, что данные по потребительским ценам вряд ли повлияют на ожидания снижения процентной ставки на четверть пункта 29 октября, как пишет Bloomberg, неожиданный рост может изменить консенсус-прогноз по нескольким снижениям в ближайшие месяцы, поставив под угрозу недавний рост рынка.