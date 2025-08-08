Bloomberg: тариф Трампа на золотые слитки нанес новый удар по Швейцарии

Участники рынка рассчитывали, что слитки весом один килограмм и 100 унций будут освобождены от тарифов, введённых администрацией Трампа, включая неожиданную пошлину в размере 39% на товары из Швейцарии.
Однако, как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными, Таможенно-пограничная служба США (CBP) уточнила, что такие золотые слитки подпадают под действие пошлин.
Согласно материалу агентства, фьючерсы на золото в Нью-Йорке подскочили до рекордного уровня: контракты с поставкой в декабре в пятницу торговались с премией более $100 за унцию к мировому эталону — спотовым ценам в Лондоне — поскольку инвесторы начали закладывать в цены риски, связанные с ограничением импорта.
Руководители двух крупных аффинажных заводов в Азии, пожелавшие остаться анонимными из-за характера информации, заявили Bloomberg, что приостанавливают поставки в США до прояснения ситуации с пошлинами.
Как предупреждает новостное агентство, это решение может нарушить мировые торговые потоки из Швейцарии и других важных торговых и перерабатывающих центров, таких как Лондон и Гонконг.
Ранее экспорт швейцарского золота стал предметом напряженности в торговых переговорах между Швейцарией и США, после того как всплеск поставок в начале года резко увеличил торговый дефицит США с этой страной.
Золотые слитки весом один килограмм являются наиболее распространённой формой на бирже Comex — крупнейшем рынке фьючерсов на золото в мире — и составляют основную часть швейцарского экспорта золота в США. Как отмечает Bloomberg, введение пошлины создаёт дополнительные трудности для президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер после того, как Трамп установил для Швейцарии самый высокий тариф среди развитых стран.