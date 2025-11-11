Bloomberg: немецкая химпромышленность заявила о спаде с помощью рэпа 90-х

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные отраслевой ассоциации VCI, выручка сектора в третьем квартале снизилась, поскольку продажи в Северной Америке упали на 20% из-за давления на цены и влияния американских тарифов. Производство сократилось на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до уровня, сопоставимого с 1995 годом.
«Тогда у нас не было интернета, у нас была немецкая марка, а по радио крутили “Gangsta’s Paradise”, — заявил во вторник генеральный директор VCI во время телефонного разговора с журналистами. — “Наши тревожные сигналы звучат все громче”.
Химические компании сталкиваются с постоянно высокими затратами на энергию внутри страны и растущими торговыми барьерами, которые давят на экспорт, передает Bloomberg. По данным новостного агентства, спрос со стороны автомобильной промышленности Европы также остается слабым. Хотя правительство Германии пообещало вложить миллиарды евро в обновление национальной инфраструктуры, по словам VCI, эта инициатива пока не привела к принципиальным изменениям в химическом секторе.
Снижение спроса оставляет некоторые заводы без достаточного объема заказов, подчеркивается в статье. В прошлом квартале загрузка мощностей химических предприятий Германии составила всего 70% — лишь немного выше минимума, зафиксированного во время финансового кризиса 2009 года, и значительно ниже уровня в 82%, необходимого для безубыточной работы, отмечает ассоциация.