Bloomberg: немецкая химпромышленность заявила о спаде с помощью рэпа 90-х

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные отраслевой ассоциации VCI, выручка сектора в третьем квартале снизилась, поскольку продажи в Северной Америке упали на 20% из-за давления на цены и влияния американских тарифов. Производство сократилось на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до уровня, сопоставимого с 1995 годом.