Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg нашел сходство тарифов Трампа с мерами Китая против иных стран

Китай прибегал к мерам экономического принуждения в отношении других стран — теперь фактически такую же политику реализует Трамп. При этом под ударом оказалась Индия, из которой США старались создать противовес КНР в Азии.

Источник: Reuters

Пошлины, которые американский президент Дональд Трамп вводит против других стран, — это инструмент, схожий с методами экономического принуждения со стороны Китая, пишет Bloomberg.

Запад раньше презирал Пекин за проведение такой политики, но теперь Трамп сам реализует ее, тем самым придавая легитимность и действиям Китая, указывает агентство. В качестве подобных мер с китайской стороны оно напоминает ограничения для Японии при покупке редкоземельных металлов из-за территориального спора или запрет на ввоз из Австралии угля, вин и лобстеров после ее призыва расследовать происхождение COVID-19.

Агентство, говоря об американской политике, в первую очередь приводит в пример Индию. С ней США долгое время пытались выстроить партнерские отношения, чтобы создать «региональный противовес Китаю», но Трамп введением пошлин «перечеркнул» все эти усилия.

Американский президент анонсировал в общей сложности 50%-ую пошлину на индийские товары — 25% из-за торгового дисбаланса и 25% из-за покупки Индией нефти у России. Как рассказали источники Bloomberg, Нью-Дели рассматривает возможность торговых уступок — в частности, ограниченный импорт генетически модифицированной кукурузы для использования в животноводстве при условии строгого контроля. Пока тарифы отложены на три недели, индийская сторона надеется на достижение договоренностей.

Публично Индия называла действия США «несправедливыми и необоснованными» и обещала предпринять шаги для защиты своих национальных интересов.

Ранее Bloomberg сообщал также со ссылкой на источники, что государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии на фоне этой ситуации решили пока отказаться от закупок нефти у России. Собеседники Reuters рассказали, что крупнейший НПЗ Indian Oil Corp. договорился о поставке в октябре 5 млн барр. нефти — американской, бразильской и ливийской. Аналитики Kpler указывали, что российская нефть для Индии предлагается со скидкой в $5 за барр.

Узнать больше по теме
ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
Читать дальше