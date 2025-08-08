Bloomberg нашел сходство тарифов Трампа с мерами Китая против иных стран

Пошлины, которые американский президент Дональд Трамп вводит против других стран, — это инструмент, схожий с методами экономического принуждения со стороны Китая, пишет Bloomberg.
Запад раньше презирал Пекин за проведение такой политики, но теперь Трамп сам реализует ее, тем самым придавая легитимность и действиям Китая, указывает агентство. В качестве подобных мер с китайской стороны оно напоминает ограничения для Японии при покупке редкоземельных металлов из-за территориального спора или запрет на ввоз из Австралии угля, вин и лобстеров после ее призыва расследовать происхождение COVID-19.
Агентство, говоря об американской политике, в первую очередь приводит в пример Индию. С ней США долгое время пытались выстроить партнерские отношения, чтобы создать «региональный противовес Китаю», но Трамп введением пошлин «перечеркнул» все эти усилия.
Американский президент анонсировал в общей сложности 50%-ую пошлину на индийские товары — 25% из-за торгового дисбаланса и 25% из-за покупки Индией нефти у России. Как рассказали источники Bloomberg, Нью-Дели рассматривает возможность торговых уступок — в частности, ограниченный импорт генетически модифицированной кукурузы для использования в животноводстве при условии строгого контроля. Пока тарифы отложены на три недели, индийская сторона надеется на достижение договоренностей.
Публично Индия называла действия США «несправедливыми и необоснованными» и обещала предпринять шаги для защиты своих национальных интересов.
Ранее Bloomberg сообщал также со ссылкой на источники, что государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии на фоне этой ситуации решили пока отказаться от закупок нефти у России. Собеседники Reuters рассказали, что крупнейший НПЗ Indian Oil Corp. договорился о поставке в октябре 5 млн барр. нефти — американской, бразильской и ливийской. Аналитики Kpler указывали, что российская нефть для Индии предлагается со скидкой в $5 за барр.