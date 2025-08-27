Bloomberg: крупнейшая горнодобывающая компания Китая предупредила о «беспрецедентных» рисках

«Мировая неопределенность достигла беспрецедентного уровня», — приводит Bloomberg цитату из заявления компании после публикации рекордной квартальной прибыли. «Конкуренция за критически важные минералы между ведущими мировыми державами перешла в фазу высокоинтенсивного противостояния», что может повлиять на доходы, прибыль и новые зарубежные проекты компании, пишет Zijin.
США при администрации Дональда Трампа начали активное продвижение политики по обеспечению контроля над ресурсами по всему миру, стремясь снизить зависимость от Китая. Так, заключённое при посредничестве Трампа мирное соглашение между Руандой и Демократической Республикой Конго было расценено как шаг к упрощению доступа США к минеральным богатствам региона, пишет Bloomberg.
Критически важные минералы включают широкий спектр материалов, которые считаются необходимыми для национальной безопасности из-за их важного промышленного или оборонного применения. Однако попытки перестроить цепочки поставок могут привести к ценовой волатильности и перебоям в поставках, как это произошло после введения тарифов на медь администрацией Трампа ранее в этом году.
Zijin также указала на другие проблемы, с которыми сталкивается горнодобывающая отрасль, включая рост издержек, торговые потрясения и стремление государств защищать свои природные ресурсы.
«Различия в политике, законодательстве и регулировании между странами и регионами, а также проявления ресурсного национализма могут создавать определенные сложности для строительства и производственной деятельности», — заявила компания.
Как отмечает новостное агентство, чистая прибыль Zijin за первое полугодие выросла на 54%, достигнув 23,3 млрд юаней ($3,3 млрд), благодаря росту добычи и цен. По данным Bloomberg, акции компании в среду достигли рекордного уровня на Гонконгской бирже.