Bloomberg: крупнейшая горнодобывающая компания Китая предупредила о «беспрецедентных» рисках

Критически важные минералы включают широкий спектр материалов, которые считаются необходимыми для национальной безопасности из-за их важного промышленного или оборонного применения. Однако попытки перестроить цепочки поставок могут привести к ценовой волатильности и перебоям в поставках, как это произошло после введения тарифов на медь администрацией Трампа ранее в этом году.