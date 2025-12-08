Ричмонд
Bloomberg: криптобиржа Binance одержала регуляторную победу в Абу-Даби

По данным Bloomberg, Binance получила три новые лицензии от финансового регулятора Абу-Даби, что обеспечивает криптобирже одно из самых серьезных регуляторных присутствий на сегодняшний день.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, лицензии, выданные в рамках Недели финансов Абу-Даби, распространяются на регулируемую биржу Binance, клиринговую инфраструктуру и брокерско-дилерское подразделение. В итоге компания получает право запускать торговую площадку, осуществлять хранение и расчеты, а также предоставлять внебиржевые услуги из Абу-Даби.

У Binance давние связи с Абу-Даби: по данным Bloomberg, в марте биржа привлекла $2 млрд инвестиций от ИИ-фонда MGX, председателем которого является шейх Тахнун бин Зайед Аль Нахьян.

Криптовалютная биржа пока не определилась с местом для своей глобальной штаб-квартиры, но со-генеральный директор Ричард Тенг заявил в прошлом году на финансовой неделе, что ОАЭ — привлекательный вариант. Ранее Тенг работал в ADGM — международной финансовой зоне Абу-Даби.

Абу-Даби, владеющий суверенным фондом в размере $2 трлн, активно инвестирует в криптовалюты и цифровые валюты, пишет Bloomberg. Согласно статье, инвестиционный совет Абу-Даби более чем в три раза увеличил размер своей позиции в биржевом фонде биткоина в третьем квартале, незадолго до того, как бычий рынок криптовалют сменился распродажей.

По данным Kaiko, Binance остаётся крупнейшей в мире криптовалютной биржей с долей рынка около 35% по состоянию на 2 декабря.

Ранее Binance удавалось регистрировать дочерние компании у регуляторов, например во Франции, тогда как в других странах — включая Великобританию — ее деятельность блокировали.

