Bloomberg: криптобиржа Binance одержала регуляторную победу в Абу-Даби

Согласно статье, лицензии, выданные в рамках Недели финансов Абу-Даби, распространяются на регулируемую биржу Binance, клиринговую инфраструктуру и брокерско-дилерское подразделение. В итоге компания получает право запускать торговую площадку, осуществлять хранение и расчеты, а также предоставлять внебиржевые услуги из Абу-Даби.
У Binance давние связи с Абу-Даби: по данным Bloomberg, в марте биржа привлекла $2 млрд инвестиций от ИИ-фонда MGX, председателем которого является шейх Тахнун бин Зайед Аль Нахьян.
Криптовалютная биржа пока не определилась с местом для своей глобальной штаб-квартиры, но со-генеральный директор Ричард Тенг заявил в прошлом году на финансовой неделе, что ОАЭ — привлекательный вариант. Ранее Тенг работал в ADGM — международной финансовой зоне Абу-Даби.
Абу-Даби, владеющий суверенным фондом в размере $2 трлн, активно инвестирует в криптовалюты и цифровые валюты, пишет Bloomberg. Согласно статье, инвестиционный совет Абу-Даби более чем в три раза увеличил размер своей позиции в биржевом фонде биткоина в третьем квартале, незадолго до того, как бычий рынок криптовалют сменился распродажей.
По данным Kaiko, Binance остаётся крупнейшей в мире криптовалютной биржей с долей рынка около 35% по состоянию на 2 декабря.
Ранее Binance удавалось регистрировать дочерние компании у регуляторов, например во Франции, тогда как в других странах — включая Великобританию — ее деятельность блокировали.