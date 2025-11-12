Ричмонд
Bloomberg: компании США отказываются от «черной пятницы» из-за таможенных пошлин

По данным опроса, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers, потребители планируют потратить в магазинах в период праздников в 2025 году в среднем на 5% меньше, чем в 2024 году.

Источник: unsplash.com

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Американские компании уменьшают скидки или вовсе отменяют распродажи «черной пятницы» из-за введенных президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин против стран — поставщиков сырья для товаров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Мы просто не видим финансового смысла в том, чтобы предлагать скидки, потому что цены на наши товары высоки из-за пошлин», — считает глава компании Upstream Brands Дэн Пескорс, слова которого приводит агентство. Компания продает на маркетплейсе Amazon товары, произведенные в странах, против которых Трамп ввел пошлины. К примеру, цена на кухонный медный инструмент для отделения листьев зелени от стеблей за год выросла более чем на 50% из-за пошлин на медь. Другая компания, которая продает электромассажеры и другую технику для оздоровления, подняла цены на свою продукцию на 5−7% и начала выводить производство из Китая из-за пошлин. По словам ее главы, бренд просто не может себе позволить такие же скидки, как в прошлом году.

Агентство отмечает, что компании рискуют потерять покупателей, уменьшая скидки и отказываясь от акций. По данным опроса, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers, потребители планируют потратить в магазинах в период праздников в 2025 году в среднем на 5% меньше, чем в прошлом году. Среди молодежи от 17 до 28 лет этот показатель достигает 23%.

«Черной пятницей» традиционно называют пятницу после Дня благодарения в США, которая открывает сезон рождественских распродаж. Как правило, она приходится на промежуток с 23 по 29 ноября. Изначально акция «черная пятница» главным образом проходила в офлайн-магазинах и длилась только до конца выходных, сейчас она перешла и в онлайн.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку для некоторых стран.

