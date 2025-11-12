Bloomberg: компании США отказываются от «черной пятницы» из-за таможенных пошлин

«Мы просто не видим финансового смысла в том, чтобы предлагать скидки, потому что цены на наши товары высоки из-за пошлин», — считает глава компании Upstream Brands Дэн Пескорс, слова которого приводит агентство. Компания продает на маркетплейсе Amazon товары, произведенные в странах, против которых Трамп ввел пошлины. К примеру, цена на кухонный медный инструмент для отделения листьев зелени от стеблей за год выросла более чем на 50% из-за пошлин на медь. Другая компания, которая продает электромассажеры и другую технику для оздоровления, подняла цены на свою продукцию на 5−7% и начала выводить производство из Китая из-за пошлин. По словам ее главы, бренд просто не может себе позволить такие же скидки, как в прошлом году.