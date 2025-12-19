Bloomberg: китайский СПГ-танкер пришвартовался у российского терминала

Этот шаг был предпринят в то время, когда президент США Дональд Трамп усилил давление на Россию для прекращения конфликта на Украине. Как сообщает Bloomberg, Вашингтон готовит новый пакет санкций в отношении энергетического сектора Москвы, в том числе ее теневого флота, если Владимир Путин отклонит мирное соглашение.