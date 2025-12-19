Ричмонд
Bloomberg: китайский СПГ-танкер пришвартовался у российского терминала

Танкер для перевозки сжиженного природного газа, принадлежащий китайской компании, впервые пришвартовался у российского экспортного терминала, находящегося под санкциями США. Bloomberg назвал это очередным шагом Москвы и Пекина по укреплению энергетических связей и обходу западных ограничений.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Судно Kunpeng, право собственности и управление которым в начале этого года были переданы малоизвестным фирмам в Китае и на Маршалловых островах, пришвартовалось у завода «Портовая» ПАО «Газпром» в Балтийском море, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. «Портовая» — относительно небольшой экспортный завод, который в январе попал под санкции администрации бывшего президента Джо Байдена.

Китай, который не признает односторонние санкции, наращивает усилия по импорту российского газа, внесенного западными странами в черный список, с помощью так называемых судов теневого флота, пишет Bloomberg. В начале этого месяца азиатская страна импортировала первую партию с терминала «Портовая», говорится в статье.

Этот шаг был предпринят в то время, когда президент США Дональд Трамп усилил давление на Россию для прекращения конфликта на Украине. Как сообщает Bloomberg, Вашингтон готовит новый пакет санкций в отношении энергетического сектора Москвы, в том числе ее теневого флота, если Владимир Путин отклонит мирное соглашение.

