Bloomberg: Китай закупил российский СПГ с завода на Балтике впервые с января

Танкер «Валера», который в октябре загрузил партию СПГ на принадлежащем «Газпрому» комплексе «Портовая» на Балтике, прибыл в китайский импортный терминал Бэйхай на юге страны в понедельник, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. И судно, и СПГ-завод были ранее включены в санкционные списки администрацией Джо Байдена, чтобы помешать планам России по наращиванию экспорта сжиженного природного газа.
По данным Bloomberg, Китай, который не признает односторонние санкции, в последние месяцы все активнее покупает российский газ с объектов, находящихся под ограничениями, усиливая энергетические связи между странами. Пекин также игнорирует более широкие инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению продаж российской нефти — этот вопрос, вероятно, станет ключевым на торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе, говорится в статье.
У России есть два относительно небольших завода по экспорту СПГ на Балтике — помимо «Портовой», в санкционный список США включен и завод «Высоцк», принадлежащий «Новатэку». Еще один находящийся под санкциями проект, «Арктик СПГ-2» в Сибири, начал поставки топлива в Бэйхай в конце августа, сообщает Bloomberg.
Согласно статье, общий объем поставок российского СПГ в Китай вырос примерно на 14% в период с сентября по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет Bloomberg, если груз с танкера «Валера» будет выгружен, он станет 19-й поставкой сжиженного природного газа в КНР с российского предприятия, находящегося под санкциями, с августа.