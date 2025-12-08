Ричмонд
Bloomberg: Китай закупил российский СПГ с завода на Балтике впервые с января

Российский завод по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) впервые с января отправил партию в Китай после того, как был включен в санкционный список США. Это очередной признак растущего энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Танкер «Валера», который в октябре загрузил партию СПГ на принадлежащем «Газпрому» комплексе «Портовая» на Балтике, прибыл в китайский импортный терминал Бэйхай на юге страны в понедельник, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. И судно, и СПГ-завод были ранее включены в санкционные списки администрацией Джо Байдена, чтобы помешать планам России по наращиванию экспорта сжиженного природного газа.

По данным Bloomberg, Китай, который не признает односторонние санкции, в последние месяцы все активнее покупает российский газ с объектов, находящихся под ограничениями, усиливая энергетические связи между странами. Пекин также игнорирует более широкие инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению продаж российской нефти — этот вопрос, вероятно, станет ключевым на торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе, говорится в статье.

У России есть два относительно небольших завода по экспорту СПГ на Балтике — помимо «Портовой», в санкционный список США включен и завод «Высоцк», принадлежащий «Новатэку». Еще один находящийся под санкциями проект, «Арктик СПГ-2» в Сибири, начал поставки топлива в Бэйхай в конце августа, сообщает Bloomberg.

Согласно статье, общий объем поставок российского СПГ в Китай вырос примерно на 14% в период с сентября по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет Bloomberg, если груз с танкера «Валера» будет выгружен, он станет 19-й поставкой сжиженного природного газа в КНР с российского предприятия, находящегося под санкциями, с августа.

