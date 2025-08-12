Ричмонд
Bloomberg: Китай призывает фирмы не использовать чипы Nvidia H20

Китайские власти призвали местные компании избегать использования процессоров Nvidia H20, особенно в проектах, связанных с государственными структурами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным новостного агентства, власти разослали уведомления ряду компаний, в которых настоятельно не рекомендуют использовать менее продвинутые полупроводники. Особо подчеркивается недопустимость применения чипов Nvidia H20 в работе государственных и частных предприятий, связанной проектами, которые имеют отношение к госструктурам или национальной безопасности. Китайские официальные лица обеспокоены тем, что эти чипы могут иметь функции отслеживания местоположения и удаленного отключения.

В июле Nvidia заявила, что ее продукты не содержат «черных ходов», которые могли бы позволить удалённый доступ или контроль, после того как Китай выразил обеспокоенность потенциальными угрозами безопасности, связанными с ИИ-чипом H20.

Президент США Дональд Трамп в понедельник допустил, что может разрешить Nvidia продавать в Китае урезанную версию своего нового графического чипа следующего поколения Blackwell. Заявление было сделано, несмотря на серьезные опасения в Вашингтоне, что Пекин может использовать американские ИИ-технологии для усиления своих военных возможностей.

На данный момент самым продвинутым чипом, который Nvidia разрешено продавать в Китай, является H20, основанный на более старой архитектуре Hopper. Администрация Трампа одобрила экспорт чипов H20 в Китай в прошлом месяце.

Она также подтвердила беспрецедентную сделку с Nvidia и AMD, согласно которой правительство США будет получать 15% дохода от продаж некоторых передовых чипов в Китае.

Согласно информации Bloomberg, обновленные рекомендации китайских властей также затрагивают ускорители искусственного интеллекта от Advanced Micro Devices. При этом неясно, упоминаются ли в уведомлениях конкретно чипы AMD MI308.

