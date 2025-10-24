Bloomberg: Китай нашел способ расширить глобальное влияние юаня

Как отмечается в статье, на этой неделе число заинтересованных пополнила Эфиопия — страна рассматривает возможность конвертировать хотя бы часть из своих $5,38 млрд долга перед Пекином в кредиты, номинированные в юанях. Всё больше государств также обращаются к более дешевому китайскому финансированию через выпуск облигаций.
Согласно Bloomberg, в этом году Венгрия и Казахстан уже разместили облигации в юанях, а Шри-Ланка объявила о намерении взять кредит на $500 млн в китайской валюте для строительства автомагистрали. Индонезия тем временем готовится к первому выпуску офшорных облигаций в юанях.
По данным Bloomberg, к октябрю 2025 года правительства, государственные банки развития и международные организации выпустили долговых инструментов и кредитов на общую сумму 68 млрд юаней ($9,5 млрд) — это вдвое больше, чем за весь 2024 год.
Для сравнения, доллар с начала года ослаб примерно на 7,5% по отношению к корзине мировых валют. Его статус «тихой гавани» пошатнулся на фоне хаотичной тарифной политики Трампа и стремительного роста государственного долга США, считает новостное агентство.
Однако такая стратегия дорого обходится Китаю, отмечается в статье. Внутренние процентные ставки остаются значительно ниже долларовых, из-за чего Пекину приходится мириться с финансовыми потерями. Например, Кения заявила, что сэкономила $215 млн в год на обслуживании долга, ранее этим месяцем переведя китайские железнодорожные кредиты из долларов в юани.
Что, по мнению Bloomberg, оправдывает сделки Пекина, так это то, что они все глубже встраивают юань в международную торговлю и платежные системы, ослабляя финансовое влияние США в тот момент, когда две крупнейшие экономики мира находятся в состоянии конфронтации.
«Китай стремится создать полноценную экосистему для юаня, расширяя сферы, где его можно использовать», — отметил в комментарии новостному агентству Дин Шуан, главный экономист по Китаю и Северной Азии в Standard Chartered Plc. По его словам, это также подразумевает стимулирование использования юаня в двусторонней торговле и инвестировании в финансовые инструменты, номинированные в китайской валюте.
Многолетняя практика внешнего кредитования создала для Китая обширный круг потенциальных заёмщиков, которые могли бы выиграть от пересмотра своих долговых обязательств. По данным профессора политики глобального развития Бостонского университета Кевина П. Галлахера, 78 беднейших стран мира, определяемых Всемирным банком, должны Китаю около $67 млрд.
Тем не менее многие экономисты считают, что низкие ставки сами по себе не смогут превратить юань в полноценную мировую валюту, если Китай не проведет более глубокие реформы.
«Такая конфигурация процентных ставок не может сохраняться вечно», — отмечает Луис Куйс, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в S&P Global Ratings. — «Для устойчивой интернационализации юаня необходимы и другие факторы — в частности, упрощение доступа иностранных инвесторов к китайским финансовым рынкам».