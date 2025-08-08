Bloomberg: Китай нарастил экспорт, несмотря на американские тарифы

По данным Bloomberg, общий объем экспорта в июле вырос на 7,2% по сравнению с прошлым годом и составил $322 млрд. Согласно материалу агентства, это стало неожиданностью для большинства экономистов, ожидавших замедления после пересмотренного в сторону повышения июньского роста на 5,9%. Частично такой рост в годовом выражении можно объяснить эффектом низкой базы прошлого года.
Согласно данным, опубликованным в четверг таможенными органами, рост был обусловлен активным увеличением поставок в Европейский союз, Юго-Восточную Азию, Австралию, Гонконг и на другие рынки, что более чем компенсировало уже четвертое подряд двузначное снижение объема покупок со стороны США.
В то время, как поставки в США сократились на 22% по сравнению с прошлым годом, экспорт в ЕС вырос на 9,3%, а в 10 стран Юго-Восточной Азии, входящих в АСЕАН, — почти на 17%.
Устойчивость внешней торговли сохраняется, несмотря на высокие тарифы со стороны США, что, как пишет Bloomberg, свидетельствует о сохранении высокого глобального спроса на китайские товары и важности экспорта как движущей силы для внутренней экономики Китая.
По данным агентства, экспорт судов впервые за пять месяцев снизился, в то время как продажи автомобилей за рубеж продолжают уверенный рост — в июле они выросли почти на 19% в стоимостном выражении. Также увеличились поставки машин и высокотехнологичной продукции, а вот экспорт редкоземельных металлов за рубеж снизился шестой месяц подряд.
В целом торговый профицит Китая составил $98,2 млрд — меньше, чем в июне, но всё ещё значительно выше среднеисторических показателей. Если такая тенденция сохранится, то, по прогонозам Bloomberg, по итогам 2025 года он может превысить $1 трлн, обеспечив столь необходимую поддержку экономике, которая по-прежнему сталкивается с вялым внутренним спросом.
Пекин и Вашингтон должны до 12 августа принять решение о продлении 90-дневного перемирия в торговой войне. Китайская сторона заявила, что по итогам переговоров в Швеции в прошлом месяце стороны договорились о этом, однако представители США дали понять, что окончательное решение о сохранении соглашения примет президент Дональд Трамп.