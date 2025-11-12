Bloomberg: Китай наращивает импорт российского СПГ

Так, например, по данным спутникового и судоходного мониторинга, на которые ссылается новостное агентство, СПГ-танкер CCH Gas, перевозящий санкционированный российский груз, скрывает свое местоположение при приближении к китайскому порту. Его зарегистрированный владелец — компания CCH-1 Shipping Co. — указала адрес в Гонконге, совпадающий с адресом фирмы Samxin Secretarial Services Ltd., занимающейся предоставлением почтовых ящиков. Подобная схема часто используется компаниями, стремящимися скрыть конечных владельцев при торговле топливом из Ирана или России.
Еще одно судно для перевозки СПГ, недавно переименованное в Kunpeng, появилось у берегов Сингапура с аналогичной непрозрачной структурой собственности — что необычно для отрасли, требующей высокой технической квалификации и обычно сосредоточенной в руках ограниченного числа владельцев. Согласно базе данных Equasis, в этом году судно сменило владельца и управляющую компанию на малоизвестные фирмы из Китая и Маршалловых Островов. Указанные адреса связаны с компаниями, ранее торговавшими другими видами топлива, попавшими под санкции.
Как отмечает Bloomberg, будучи крупнейшим импортером энергоресурсов в мире, Китай уже получает значительные — и часто более дешевые — объемы газа по трубопроводам. Однако эти морские поставки служат дополнительным способом диверсифицировать источники снабжения, а также укрепить связи с Россией. Президент Владимир Путин сделал экспорт СПГ важной частью будущей энергетической стратегии страны, и Москве крайне нужны готовые покупатели, подчеркивается в статье.