Bloomberg отметил снижение исторического дефицита какао-бобов

Такая тенденция поможет пополнить мировые запасы какао, которые были истощены после нескольких неудачных урожаев в Западной Африке — ключевом регионе выращивания. Согласно Bloomberg, в результате неурожаев за последние три года цены на фьючерсы в Нью-Йорке выросли более чем в четыре раза, достигнув рекордных уровней в декабре и приведя к росту цен на шоколад для потребителей.