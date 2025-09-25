Bloomberg отметил снижение исторического дефицита какао-бобов

Согласно среднему прогнозу 13 аналитиков и трейдеров, собранному агентством Bloomberg, в сезоне 2025−2026 годов, который начинается в следующем месяце, производство превысит потребление примерно на 186 тысяч т. Это более чем в два раза больше, чем профицит текущего сезона, подчеркивает агентство.
Такая тенденция поможет пополнить мировые запасы какао, которые были истощены после нескольких неудачных урожаев в Западной Африке — ключевом регионе выращивания. Согласно Bloomberg, в результате неурожаев за последние три года цены на фьючерсы в Нью-Йорке выросли более чем в четыре раза, достигнув рекордных уровней в декабре и приведя к росту цен на шоколад для потребителей.
Хотя цены по-прежнему остаются на исторически высоком уровне, с начала этого года они упали примерно на 40% — на фоне снижения потребления шоколада и изменений рецептур у производителей, отмечается в статье. В сочетании с перспективами лучших урожаев это может ограничить вероятность нового скачка цен.
Фермеры в Гане и Кот-д’Ивуаре — двух крупнейших странах-производителях какао — получают фиксированную цену на уровне фермы, установленную государством, что ограничивает их выгоду от роста мировых цен. В других странах рынок более свободный, и рост цен стимулировал фермеров расширять плантации — сейчас новые деревья начинают плодоносить.
В Эквадоре, третьем по величине производителе какао, ожидается рост производства примерно на 5% — до 580 тысяч т в следующем сезоне за счет лучших урожаев и новых плантаций, говорится в статье.
Высокие цены на какао также сдерживают спрос: производители шоколада повышают цены на свою продукцию, что может дополнительно способствовать образованию профицита. Аналитики и трейдеры, участвовавшие в опросе Bloomberg, ожидают дальнейшего снижения потребления, поскольку покупатели сокращают расходы, а некоторые производители переходят на заменители какао для сокращения издержек.
Переработка какао-бобов во втором квартале сократилась в Европе, Азии и Северной Америке, и, по мнению экспертов, данные за следующий квартал, вероятно, покажут дальнейшее снижение.
Тем не менее, производство в ключевых странах Западной Африки по-прежнему не может восстановиться до прежнего уровня из-за неблагоприятной погоды, старения деревьев и распространения заболеваний, говорится в статье.