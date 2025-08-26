Bloomberg: Индия снизит закупки российской нефти на фоне повышения пошлин США

С конца прошлого месяца Трамп, находящийся под давлением в связи с необходимостью заключить торговую сделку и добиться прогресса в Украине, начал открыто критиковать Индию за закупки российской нефти — особенно за резкий рост объемов с начала конфликтав Украине. Если до 2022 года закупки были минимальными, то теперь, по данным Kasatkin Consulting, на Индию приходится 37% российского нефтяного экспорта.