Bloomberg: Индия снизит закупки российской нефти на фоне повышения пошлин США

Как пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными, государственные и частные НПЗ, включая крупнейшую Reliance Industries Ltd., намерены закупать от 1,4 до 1,6 млн баррелей в день с отгрузкой в октябре и далее. Для сравнения, в первой половине года средний ежедневный объем закупок составлял 1,8 млн баррелей.
С конца прошлого месяца Трамп, находящийся под давлением в связи с необходимостью заключить торговую сделку и добиться прогресса в Украине, начал открыто критиковать Индию за закупки российской нефти — особенно за резкий рост объемов с начала конфликтав Украине. Если до 2022 года закупки были минимальными, то теперь, по данным Kasatkin Consulting, на Индию приходится 37% российского нефтяного экспорта.
Министерство внутренней безопасности США в понедельник опубликовало проект уведомления о повышении пошлин на индийский импорт до 50% с 27 августа.