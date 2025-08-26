Ричмонд
Bloomberg: Индия снизит закупки российской нефти на фоне повышения пошлин США

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии — одном из крупнейших покупателей российской нефти — планируют сократить объем закупок в ближайшие недели. Как отмечает Bloomberg, это скромная уступка «ястребам» в Вашингтоне была сделана за день до повышения американских пошлин.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными, государственные и частные НПЗ, включая крупнейшую Reliance Industries Ltd., намерены закупать от 1,4 до 1,6 млн баррелей в день с отгрузкой в октябре и далее. Для сравнения, в первой половине года средний ежедневный объем закупок составлял 1,8 млн баррелей.

С конца прошлого месяца Трамп, находящийся под давлением в связи с необходимостью заключить торговую сделку и добиться прогресса в Украине, начал открыто критиковать Индию за закупки российской нефти — особенно за резкий рост объемов с начала конфликтав Украине. Если до 2022 года закупки были минимальными, то теперь, по данным Kasatkin Consulting, на Индию приходится 37% российского нефтяного экспорта.

Министерство внутренней безопасности США в понедельник опубликовало проект уведомления о повышении пошлин на индийский импорт до 50% с 27 августа.

