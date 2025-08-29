Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Индия не будет отвечать на рост торговых пошлин США

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Индия исключает возможные действия в ответ на увеличение торговых тарифов США до 50%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в индийском министерстве торговли и экономического развития.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, хотя торговые переговоры Индии и США сейчас отложены, ключевые министерства двух стран продолжают поддерживать каналы связи и проводят в режиме онлайн неформальные консультации по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику. Нью-Дели будет продолжать работать с Вашингтоном над подписанием двустороннего торгового соглашения, несмотря на то что дата следующего раунда переговоров пока не назначена, отмечается в сообщении. Запланированный в Нью-Дели на 25—29 августа шестой раунд переговоров был отложен по решению американской стороны.

Собеседник Bloomberg подчеркнул, что торговое соглашение не может быть подписано до тех пор, пока не будут снижены тарифы США и отменены дополнительные американские пошлины, введенные из-за закупки Индией российской нефти.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт республики в Соединенные Штаты были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за то, что она «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.