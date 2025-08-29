Bloomberg: Индия не будет отвечать на рост торговых пошлин США

По его словам, хотя торговые переговоры Индии и США сейчас отложены, ключевые министерства двух стран продолжают поддерживать каналы связи и проводят в режиме онлайн неформальные консультации по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику. Нью-Дели будет продолжать работать с Вашингтоном над подписанием двустороннего торгового соглашения, несмотря на то что дата следующего раунда переговоров пока не назначена, отмечается в сообщении. Запланированный в Нью-Дели на 25—29 августа шестой раунд переговоров был отложен по решению американской стороны.