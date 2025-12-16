Bloomberg узнал, как венесуэльская нефть защищает Китай от давления США

Согласно статье, ссылающейся на данные Kpler, объем нефти, хранящейся на судах, составляет чуть больше 20 млн баррелей — это наибольший показатель за последние три года. Для сравения, в начале месяца он составлял около 18 млн баррелей. Как пишет Bloomberg, многие из этих танкеров находятся в водах Азии, что облегчает доступ к ним для переработчиков.