Bloomberg узнал, как венесуэльская нефть защищает Китай от давления США

Согласно статье, ссылающейся на данные Kpler, объем нефти, хранящейся на судах, составляет чуть больше 20 млн баррелей — это наибольший показатель за последние три года. Для сравения, в начале месяца он составлял около 18 млн баррелей. Как пишет Bloomberg, многие из этих танкеров находятся в водах Азии, что облегчает доступ к ним для переработчиков.
Недавнее захват супертанкера у Венесуэлы силами США вызвало обеспокоенность относительно будущего экспортных поставок, хотя погрузка нефти продолжилась с использованием так называемых «призрачных» судов. Официально Китай не закупает венесуэльскую нефть с марта, но данные сторонних источников и отслеживания судов свидетельствуют о том, что поставки в эту страну оставались стабильными в этом году, говорится в статье.
Даже если США продолжат давить на венесуэльскую нефтяную сеть после захвата танкера на прошлой неделе, «Китай вряд ли столкнется с дефицитом поставок до февраля или даже марта», считает Мую Сюй, старший аналитик по нефти в Kpler. Тем не менее, китайским переработчикам будет трудно полностью заменить поставки венесуэльской нефти, добавил он.
Существуют альтернативы, но по более высокой цене, пишет Bloomberg. Канадская нефть марки Access Western Blend — подходящая замена, но она на $10 за баррель дороже, говорится в статье. Иранская нефть немного дешевле североамериканской, но все же дороже, чем венесуэльская Merey.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными, после инцидента с захватом танкера Merey предлагалась китайским покупателям с дисконтом в $12 за баррель относительно ICE Brent.
Венесуэльская нефть следует нетрадиционным маршрутом до конечных покупателей в Китае. Транспортировка обычно занимает более двух месяцев и включает несколько операций по перевалке с судна на судно, чтобы скрыть происхождение груза. Почти половина танкеров с Merey находится в водах Китая и Юго-Восточной Азии, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg.