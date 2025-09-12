Ричмонд
Глава Citigroup назвала маловероятным наступление рецессии в США

Генеральный директор Citigroup Inc. заявила, что активность в сфере слияний и поглощений восстанавливается, при этом рецессия в крупнейшей экономике мира выглядит маловероятной.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Клиенты стали «гораздо активнее» на рынках капитала, инвестируя и заключая сделки после того, как стало больше ясности в вопросах налогов, тарифов и дерегуляции, рассказала Джейн Фрейзер в интервью Bloomberg TV.

Она так же предупредила, что банк внимательно следит за ситуацией на рынке труда, отметив, что «не все так радужно». Тем не менее Фрайзер ожидает, что США удастся избежать рецессии.

Волатильность сотрясает мировые рынки с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов на торговлю с партнерами по всему миру. Это стало хорошей новостью для подразделений Citigroup и ее конкурентов на Уолл-стрит, которые выиграли от всплеска активности клиентов, отмечает Bloomberg.

Однако некоторые коллеги Фрейзер относятся к ситуации более осторожно, говорится в статье. Так, например, генеральный директор UBS Group AG Серджио Эрмотти в четверг заявил, что влияние глобальных тарифов на экономику США и инфляцию остаётся неопределённым, что усложняет прогнозы относительно политики Федеральной резервной системы.

Хотя снижение процентных ставок на заседании ФРС 16—17 сентября уже учтено в ожиданиях, инвесторы пересматривают прогнозы по темпам дальнейших изменений в политике. Ранее на этой неделе генеральный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон дал понять, что нет необходимости в быстром снижении ставок ФРС.

Рецессия: причины возникновения, советы инвесторам
Специалисты предупреждают о возможности мировой рецессии, которая затронет и экономику России. В такой ситуации крайне важно грамотно распоряжаться своими доходами и сбережениями. Рассмотрим основные причины рецессии, а также то, как она влияет на жизнь людей.
