Глава Citigroup назвала маловероятным наступление рецессии в США

Клиенты стали «гораздо активнее» на рынках капитала, инвестируя и заключая сделки после того, как стало больше ясности в вопросах налогов, тарифов и дерегуляции, рассказала Джейн Фрейзер в интервью Bloomberg TV.
Она так же предупредила, что банк внимательно следит за ситуацией на рынке труда, отметив, что «не все так радужно». Тем не менее Фрайзер ожидает, что США удастся избежать рецессии.
Волатильность сотрясает мировые рынки с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов на торговлю с партнерами по всему миру. Это стало хорошей новостью для подразделений Citigroup и ее конкурентов на Уолл-стрит, которые выиграли от всплеска активности клиентов, отмечает Bloomberg.
Однако некоторые коллеги Фрейзер относятся к ситуации более осторожно, говорится в статье. Так, например, генеральный директор UBS Group AG Серджио Эрмотти в четверг заявил, что влияние глобальных тарифов на экономику США и инфляцию остаётся неопределённым, что усложняет прогнозы относительно политики Федеральной резервной системы.
Хотя снижение процентных ставок на заседании ФРС