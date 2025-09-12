Глава Citigroup назвала маловероятным наступление рецессии в США

Волатильность сотрясает мировые рынки с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов на торговлю с партнерами по всему миру. Это стало хорошей новостью для подразделений Citigroup и ее конкурентов на Уолл-стрит, которые выиграли от всплеска активности клиентов, отмечает Bloomberg.